У МОЗ розповіли, чим замінять індійську вакцину CoviShield

Українцям пообіцяли вакцину AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї / GettyImages

Як заявили в МОЗ України, людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленої індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca інших фармкомпаній.

Відповідні рекомендації містяться в матеріалах Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, повідомляє прес-служба МОЗ.

Підкреслюється, що Україна очікує в рамках COVAX поставки південнокорейської вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio до кінця квітня. Дану вакцину можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.

"Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні за складом і технологією виготовлення, не розглядаються як різні вакцини і є взаємозамінними", - пояснили в НТГЕІ.

Разом з тим експерти попередили, що вакцини різних типів і створені різними компаніями не є взаємозамінними.

"Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна прищеплювати другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, через те, що по цих препаратах недостатньо даних про взаємозамінність, і вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - пояснили в МОЗ.

При цьому в Міністерстві гарантують, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився першою дозою, буде в достатній кількості і доступною.

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Вакцинація від коронавірусу:

Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу 2 березня у Сєвєродонецьку Луганської області разом з військовими в якості Головнокомандувача ЗСУ. Йому вкололи індійську вакцину CoviShield.

У понеділок, 1 березня, голова МОЗ України Максим Степанов прищепився від коронавірусу.

До того головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що зростання кількості нових інфікованих коронавірусом на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині пов'язане з напливом туристів.