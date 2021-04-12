У МОЗ розповіли, де посилять карантин на Великдень

Коронавірус атакує українців на Великдень / УНІАН

В Україні після Великодня очікується нова хвиля захворюваності на коронавірус. Як повідомила радник міністра з питань біологічної безпеки МОЗ України Наталія Виноград, регіони, які нещодавно вийшли з червоної зони карантину, ризикують на Великдень або відразу після неї, повернутися до жорсткого карантину.

"Під час свят у нас завжди будуть міграційні процеси, люди підуть один до одного в гості, підуть до церкви святити паски, на могили до рідних. Відбудеться зовнішній і внутрішній моменти перемішування популяції. За найоптимістичнішими прогнозами у нас знову буде процентний приріст захворювань", - заявила Виноград.

Як зазначила Виноград, "можна дивуватися", як деякі регіони України з червоної зони карантину відразу перейшли в жовту.

"Щось там не так - не може бути відразу вихід з червоної в жовту зону. Я боюся, що ми за короткий час на тих територіях повернемося до червоних зон, ще з урахуванням того, що там є прикордонні території. Там багато працівників. Ми отримаємо той феномен, який отримали на Різдво - коли працівники приїхали додому і привезли нам вірус з Європи", - сказала Виноград, передає Україна 24.

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За її словами, обмеження переміщення людей є "дуже ефективним способом" для боротьби з поширенням коронавірусу.

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