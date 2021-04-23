У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19

В Україні оновили зони карантину / УНІАН

В Україні в 17 регіонах країни (місто Київ та 16 областей) перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Про це йдеться в опублікованих МОЗ індикаторних показниках для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Звернемо увагу, що найбільш складна ситуація на сьогодні в Хмельницької області, де рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тисяч населення (норма не більше 60).

Водночас перевищено показник у 80 госпіталізацій у Чернігівській, Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

Крім того, рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

"Червона" зона карантину:

місто Київ;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

"Помаранчева" зона карантину:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

"Жовта" зона карантину:

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Херсонська область.

"Зелена" зона карантину:

Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.

/ moz.gov.ua

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Коронавірус в Україні:

За минулу добу в Україні було зареєстровано 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 591 дитина та 277 медичних працівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 тис. 728 осіб, одужали - 18 тис.964 людини, тестувань методом ПЛР здійснено 41 тис. 305. Летальних випадків зафіксовано 434.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 тис.296), Києві (1 тис. 269), Харківській (1 тис. 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 004 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 552 тис. 267 осіб, ПЛР-тестів проведено 9 млн 130 тис. 606. Летальних випадків зареєстровано 41 тис.