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У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19

23 квітня 2021, 12:00
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У 17 регіонах України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

У червоній зоні карантину 17 регіонів
В Україні оновили зони карантину / УНІАН

В Україні в 17 регіонах країни (місто Київ та 16 областей) перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Про це йдеться в опублікованих МОЗ індикаторних показниках для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Звернемо увагу, що найбільш складна ситуація на сьогодні в Хмельницької області, де рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тисяч населення (норма не більше 60).

Водночас перевищено показник у 80 госпіталізацій у Чернігівській, Черкаській, Сумській та Житомирській областях.

Крім того, рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

"Червона" зона карантину:

  • місто Київ;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

"Помаранчева" зона карантину:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.

"Жовта" зона карантину:

  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Херсонська область.

"Зелена" зона карантину:

Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.

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/ moz.gov.ua

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Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні було зареєстровано 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 591 дитина та 277 медичних працівників.
  • Також за минулу добу було госпіталізовано 3 тис. 728 осіб, одужали - 18 тис.964 людини, тестувань методом ПЛР здійснено 41 тис. 305. Летальних випадків зафіксовано 434.
  • Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 тис.296), Києві (1 тис. 269), Харківській (1 тис. 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 004 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 552 тис. 267 осіб, ПЛР-тестів проведено 9 млн 130 тис. 606. Летальних випадків зареєстровано 41 тис.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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