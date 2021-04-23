У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19

У 17 регіонах України перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.
В Україні в 17 регіонах країни (місто Київ та 16 областей) перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.
Про це йдеться в опублікованих МОЗ індикаторних показниках для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.
Звернемо увагу, що найбільш складна ситуація на сьогодні в Хмельницької області, де рівень госпіталізацій становить 103,6 випадків на 100 тисяч населення (норма не більше 60).
Водночас перевищено показник у 80 госпіталізацій у Чернігівській, Черкаській, Сумській та Житомирській областях.
Крім того, рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID перевищено в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.
"Червона" зона карантину:
- місто Київ;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
"Помаранчева" зона карантину:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
"Жовта" зона карантину:
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Херсонська область.
"Зелена" зона карантину:
Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зареєстровано 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіла 591 дитина та 277 медичних працівників.
- Також за минулу добу було госпіталізовано 3 тис. 728 осіб, одужали - 18 тис.964 людини, тестувань методом ПЛР здійснено 41 тис. 305. Летальних випадків зафіксовано 434.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській області (1 тис.296), Києві (1 тис. 269), Харківській (1 тис. 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 004 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 552 тис. 267 осіб, ПЛР-тестів проведено 9 млн 130 тис. 606. Летальних випадків зареєстровано 41 тис.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.