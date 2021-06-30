У МОЗ розповіли, як отримати друге щеплення від коронавірусу

Як отримати другу дозу щеплення від коронавірусу / сьогодні

У МОЗ розробили Інструкцію про отримання другої дози вакцини від коронавірусу - у відомстві зазначили, що держава гарантує отримання другої дози, повідомляє пресслужба МОЗ України у Facebook.

"Держава гарантує, що всі, хто отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, отримають й другу", - йдеться в повідомленні.

Міністерство розробило інфографіку-інструкцію, як це зробити і як діяти в разі виникнення проблем - якщо вас не записали або не дзвонять.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.

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24 лютого, в країні почалася кампанії з вакцинації. В першу чергу щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.

У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

У березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.

11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.