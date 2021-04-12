У МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження на Великдень

У питанні проведення Великодніх свят владі належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення. Його планують напрацювати впродовж тижня.
Великдень 2021 відзначається 2 травня. Цього року він співпаде по датах з травневими святами. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які можуть бути обмеження в ці дні.
Зокрема, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в питанні проведення Великодніх свят належить знайти найоптимальніше і компромісне рішення, передає РБК-Україна.
На даний момент для церков і храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно проситимуть пом'якшити обмеження на період Великодня.
"Ми хочемо, щоби хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був минулого року", - сказав Ляшко.
За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат і перелік обмежень на свята в МОЗ очікують напрацювати упродовж тижня.
Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
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