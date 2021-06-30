УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації від COVID-19

30 червня 2021, 21:32

Експерти УЦЗ відзначили - зараз українська кампанія з вакцинації набирає обертів у молодших вікових групах, але повільно йде вакцинація в групі ризику.

вакцинація
У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації о / УНІАН

В Україні необхідно як мінімум уп'ятеро підняти швидкість вакцинації від COVID-19 - щоб до кінця року виконати озвучений главою МОЗ Віктором Ляшком план (прищепити двома дозами 70% українців). Про це заявив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (УЦЗ) Павло Ковтонюк.

За його словами, експерти уцз зазначили ‒ зараз українська кампанія з вакцинації набирає обертів у молодших вікових групах, але при цьому досить повільно просуваються темпи вакцинації вікової групи 65+.

Середня кількість вакцинацій за останні два тижні була приблизно на однаковому рівні - близько 52 тисяч уколів на день. При цьому більшу частину з них становить вакцинація другою дозою.

"Щоб вакцинувати п'ять мільйонів українців до кінця літа, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже сьогодні треба робити понад 135 тисяч щеплень на добу. А щоб виконати Нацплан вакцинації і прищепити 70% українців двома дозами до кінця 2021 року, треба робити більше 245 тисяч вакцинацій щеплень на добу, тобто середню швидкість вакцинації потрібно збільшувати в п'ять разів", ‒ підсумував Ковтонюк.

читайте такожПерші дві країни Євросоюзу визнали українські паспорти вакцинації

Реклама

Нагадаємо, раніше, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі.

вакцинація новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації від COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020 Антиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експертаАнтиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експерта Гороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупкиГороскоп на 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Гороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий постГороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Смерть молодого бігуна на Львівському півмарафоні: що відомо про померлогоСмерть молодого бігуна на Львівському півмарафоні: що відомо про померлого

Останні новини

12:47

Моральний урод: одесит роками ґвалтував власну дружину і дітей

12:44

Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла Відео

12:42

Назвали дату зйомок фільму Безсмертна Гвардія 2

12:32

Апокаліпсис на Рівненщині: потужний буревій зносив дахи та викорчовував дерева Відео

12:29

Моторошне видовище: у США кілька блискавок одночасно вдарили в машину з дітьми Відео

Реклама
12:17

Збірна України прибула до Риму на один з найважливіших матчів у своїй історії Фото Відео

12:12

У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода: коп втік з місця злочину

11:59

Трагедія на напівмарафоні у Львові: названо причину смерті молодого бігуна

11:58

Гороскоп на завтра 2 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємний сон, атака невдач, сильне розчарування Відео

11:52

У липні в Україні злетять ціни на газ: хто заплатить більше за всіх Відео

11:38

"Фура пішла в рознос та атакувала легковик": у Києві на проспекті Перемоги сталася серйозна ДТП Фото Відео

11:28

Восени повністю завершиться "Велике будівництво" Південного обходу Дніпра Фото актуально

11:23

Ініціаторів "ресурсного законопроекту" звинуватили в ігноруванні прохань обговорити документ

11:07

З Києва в Анталію затримали одразу п'ять рейсів: у чому причина

11:05

Експерти: війна, корупція і високі податки - головні ризики для становлення України

11:00

Досвід Швеції та США показує, що підвищення податків призводить до економічного спаду

10:56

Тіна Кароль влаштувала стриптиз у ліфті, пристрасно зірвавши з себе одяг Відео

10:43

Суд залишив опікуном Брітні Спірс її батька всупереч усім доводам співачки

10:37

Жовто-блакитний прапор над Держдумою і гривні в Москві: Зеленський відповів Путіну на "єдиний народ" Відео

10:30

"Шахрайство чи надто красива історія": мовний скандал Ніцой та Довбика отримав продовження

Реклама
10:21

Період застою і змін у фінансовій сфері: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на липень-2021

10:02

Вчені дізналися, що кава робить з печінкою Відео

09:58

"Волаєте, як божевільний": "слуга народу" і ексвіцепрем'єр зчепилися в прямому ефірі Відео

09:42

Під Вінницею п'яний водій збив коляску з немовлям: дівчинка пролетіла десять метрів і вижила

09:30

Від потужних бур до спеки, що спопеляє: синоптик здивував прогнозом до кінця літа Відео

08:27

Коронавірус в Україні 1 липня: за добу поставили 705 нових діагнозів Відео

07:51

У Києві біля посольства РФ "підпалили Кремль" Фото

07:45

"Пряма лінія": чому Путін вперто продовжує виступати перед порожньою залою Погляд

07:45

Ринок землі стартував: чи скуплять усе іноземці, якою буде ціна гектару і чи чекати буму продажів

07:44

Цикорій: побічні ефекти і в чому користь для здоров'я Відео

07:17

Аліна Гросу публічно роздягнулася, щоб підтримати українську збірну з футболу

07:13

Гроза, град і шквали: сьогодні в Києві пануватиме негода Відео

06:42

Обстріл британського есмінця Defender: в НАТО озвучили різку заяву щодо РФ Відео

06:35

Від Кучми і Порошенка до Зеленського: як Великий Герб став символом спадковості влади Погляд

05:54

Вода з лимоном натщесерце: кому категорично не можна пити модний напій Відео

04:57

Експерт пояснив, чому ЄС не визнає китайську CоronaVac, якою прищеплюють українців Відео

02:54

Користь овочів, фруктів та ягід за кольорами: від чого можуть захистити

01:45

Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати огірки Відео

01:37

У Кравчука назвали умову і формат участі США в переговорах по Донбасу Відео

00:51

Зірка Кварталу похвалилася засмагою в крихітному бікіні

Реклама
00:19

Гороскоп на 1 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підвищення, надбавка та пастка заздрісників Відео

30 червня, середа
23:36

Місячний посівний календар на липень 2021 для садівників і городників Відео

23:20

Медичний комітет дав раді рекомендацію голосувати за легалізацію канабісу Відео

22:58

Погода в перший день липня: в Україну увірвуться сильні дощі та град

22:26

Реперша Alyona Alyona похвалилася, що переїхала до бойфренда

22:00

Яке спиртне дуже небезпечно для організму в спеку - відповідь експертів Відео

21:32

У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації від COVID-19 Відео

21:18

Львів накрила пекельна буря: повалені дерева, побиті автівки та зупинено транспорт Відео

20:56

Sony назвала ігри, які увійдуть до підписки PS Plus в липні Відео

20:50

Спадковість або спосіб життя: вчені назвали головний секрет довголіття

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти