У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації від COVID-19

У МОЗ розповіли, у скільки разів потрібно підняти швидкість вакцинації о / УНІАН

В Україні необхідно як мінімум уп'ятеро підняти швидкість вакцинації від COVID-19 - щоб до кінця року виконати озвучений главою МОЗ Віктором Ляшком план (прищепити двома дозами 70% українців). Про це заявив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (УЦЗ) Павло Ковтонюк.

За його словами, експерти уцз зазначили ‒ зараз українська кампанія з вакцинації набирає обертів у молодших вікових групах, але при цьому досить повільно просуваються темпи вакцинації вікової групи 65+.

Середня кількість вакцинацій за останні два тижні була приблизно на однаковому рівні - близько 52 тисяч уколів на день. При цьому більшу частину з них становить вакцинація другою дозою.

"Щоб вакцинувати п'ять мільйонів українців до кінця літа, згідно із заявою міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже сьогодні треба робити понад 135 тисяч щеплень на добу. А щоб виконати Нацплан вакцинації і прищепити 70% українців двома дозами до кінця 2021 року, треба робити більше 245 тисяч вакцинацій щеплень на добу, тобто середню швидкість вакцинації потрібно збільшувати в п'ять разів", ‒ підсумував Ковтонюк.

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Нагадаємо, раніше, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі.