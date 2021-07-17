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У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію

17 липня 2021, 19:05

У відомстві розповіли, чи можна вживати алкоголь і працювати до і після щеплення.

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
В Україні провели 3 899 890 щеплень від COVID-19 / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували інфографіки, в яких розповідається про найпоширеніші упередження щодо коронавірусної вакцинації.

"Ви збираєтеся робити щеплення проти COVID-19, але ваш лікар радить не поспішати з цим. Він призначив вам загальний аналіз крові та сечі, D-димер та тест на антитіла до коронавірусу. За їх результатами він вирішить, чи варто вам вакцинуватися", - пожартували в МОЗ і додали що, перш, ніж піти на щеплення від COVID-19, в разі гарного самопочуття, додаткових аналізів і ПЛР-тесту здавати не потрібно.

Крім цього, в профільному відомстві стверджують, що після отримання щеплення можна вживати алкоголь. Тому що це ніяким чином не впливає на ефективність вакцинації. Однак варто дотримуватися дози алкогольних напоїв, адже велика кількість алкоголю пригнічує імунну систему, а це може послабити імунну відповідь на вакцину.

Вживання жирної їжі до або після отримання дози вакцини також не впливає на ефективність щеплення.

"Приймати душ, приймати ванну після вакцинації і мочити місце щеплення можна. Головне - не терти місце уколу під час і після прийняття душу або ванни для уникнення зайвого роздратування", - кажуть у МОЗ.

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Фізична активність після імунізації також не заборонена ні в яких навантаженнях після вакцинації.

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Вакцинація в Україні:

Масові центри вакцинації в країні відкрилися 29 травня цього року. Відтоді щеплення від коронавірусу отримали 2 539 636 осіб. Всього в Україні провели 3 899 890 щеплень від COVID-19. Зараз влада розглядає питання про обов'язкову вакцинацію, яка допоможе сформувати колективний імунітет.
читайте такожУ МОЗ розповіли, коли в Україні дітей почнуть вакцинувати від COVID-19

вакцинація коронавірус новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ розвіяли найпоширеніші міфи про COVID-вакцинацію». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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