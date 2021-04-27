У МОЗ зробили важливу заяву про ситуацію з COVID-19 в Україні

Максим Степанов розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна почала поступовий вихід з третьої хвилі епідемії коронавірусу. За його словами, про це свідчать основні епідеміологічні показники і маркери.

Як повідомив глава МОЗ на брифінгу 27 квітня, за минулий тиждень кількість хворих на COVID-19 зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч порівняно з позаминулим тижнем.

"Тобто, на 15 тисяч людей менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий", - констатував Степанов.

Кількість госпіталізацій за той же період зменшилася в Україні на 3400 осіб.

"Всі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", - додав міністр.

Як повідомляв Главред, у вівторок Максим Степанов також заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.

Коронавірус в Україні 27 квітня - свіжа стастистика