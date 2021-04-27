У МОЗ зробили важливу заяву про ситуацію з COVID-19 в Україні

За минулий тиждень кількість хворих на коронавірус зменшилася на 15 тисяч осіб порівняно з позаминулим тижнем.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна почала поступовий вихід з третьої хвилі епідемії коронавірусу. За його словами, про це свідчать основні епідеміологічні показники і маркери.
Як повідомив глава МОЗ на брифінгу 27 квітня, за минулий тиждень кількість хворих на COVID-19 зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч порівняно з позаминулим тижнем.
"Тобто, на 15 тисяч людей менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий", - констатував Степанов.
Кількість госпіталізацій за той же період зменшилася в Україні на 3400 осіб.
"Всі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", - додав міністр.
Як повідомляв Главред, у вівторок Максим Степанов також заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.
Коронавірус в Україні 27 квітня - свіжа стастистика
- Станом на ранок вівторка, 27 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 915 жителів країни. Зокрема захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.
- За минулі 24 години госпіталізовано 1 650 людей; летальних випадків - 432, одужали - 17 391.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків СOVID-19 зареєстрували у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
- Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну.