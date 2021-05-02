У МОЗ спрогнозували, коли COVID-19 стане менш кровожерливим

Причина високої смертності від коронавірусу в Україні може бути пов'язана з циркуляцією нових штамів. Водночас понад 81% всіх померлих - старше 60 років.
Коронавірус в Україні за минулу добу, 1 травня, виявлено у 5 094 осіб, а кількість смертей від COVID-19 має піти на спад з наступного тижня, заявила завідувач відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Кошалко.
"Нинішні показники смертності - це хворі, які заразилися раніше і мали важчий перебіг. Зараз кількість нових випадків знизилася, але смертність завжди відстає. Вона піде на спад з наступного тижня. До піку показник летальності був на рівні 1,9%, зараз він становить 2,1%. Сподіваюся, повернемося до попереднього", - пояснила Кошалко в коментарі виданню "Обозреватель".
Експерт уточнила, що причина високої смертності від коронавірусу в Україні останнім часом може бути пов'язана з циркуляцією нових штамів. Водночас понад 81% всіх померлих - старше за 60 років.
"З них 92% мали супутні патології - серцево-судинні, цукровий діабет, захворювання нирок, печінки, легенів, онкоутворення, неврологічні. Хоча більше випадків захворювання реєструється серед вікової групи 30-60 років – 56% - однак помирають старші", - підсумувала Кошалко.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 1 травня виявили у 5094 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 3 299 осіб; летальних випадків - 160, одужало 5784 людини.
- У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволено роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.
- В Україні варто очікувати на нові хвилі коронавірусу, оскільки вакцинація проходить дуже низькими темпами, заявив лікар з Ізраїлю Борис Бриль.