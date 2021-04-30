У МОЗ заявили про прибуття в Україну нової партії вакцини CoronaVac

Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac / Reuters

В Україну привезли нову партію китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Держава отримала 500 тисяч доз препарату від вірусної інфекції. Вакцина прибула в аеропорт Бориспіль. Планується, що Київ щотижня отримуватиме нові дози вакцин. Про це заявив сіністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, глава відомства сказав, що держава працює над тим, щоб забезпечити українців вакцинами. Планується щотижневе отримання нових препаратів від коронавірусу.

"Незважаючи на дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, щоб забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні та ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров'я і повернутися до нормального життя", - сказав Степанов.

читайте такожЕксперти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світіУ МОЗ нагадали, що Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac 25 березня. Тоді до Києва привезли 200 тисяч доз. Вакцинація препаратом почалася 13 квітня. В цілому держава домовилася про постачання 1 мільйона 915 тисяч доз вакцин CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Також в країні використовуються вакцини Pfizer і AstraZeneca.

Вакцинація від COVID-19 в Україні