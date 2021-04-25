Стало відомо, скільки у світі зробили щеплень від COVID-19

У світі зробили понад мільярд щеплень від COVID-19 / Reuters

У світі зробили понад 1 мільярд щеплень від коронавірусу. Найбільше ін'єкцій отримали жителі США.

Як повідомляє The New York Times, 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі трьох країн. Водночас є країни, де не зроблено ще жодного щеплення.

Відзначається, що в усьому світі введено понад 1002 мільйонів доз вакцини, що відповідає 13 доз на кожні 100 осіб.

За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) та ОАЕ (106).

Як уточнює AFP, 58% доз вакцини отримали жителі трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн).

Жителі ЄС зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.

За даними Центру Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 146 мільйонів випадків коронавірусу, 3 мільйони осіб померли.

Скільки українців вакциновано від коронавірусу

14 339 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні.

522 385 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії. Отримали 1 дозу вакцини 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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