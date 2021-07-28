У МОЗ назвали умову, за якої школи продовжать роботу при посиленні карантину

Навчальним закладам дозволили працювати в локдаун / УНІАН

В Україні школи зможуть працювати після виходу із зеленої зони карантину за умови Covid-вакцинації учитель. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, якщо регіон, в якому розташована школа, потрапить в жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, то він зможе продовжити роботу з відповідними карантинними обмеженнями.

"Щоб навчальний заклад продовжував працювати, йому потрібно мати мінімум 80% повністю імунізованих співробітників", – заявив Ляшко на засіданні уряду і додав, що станом на середину липня в Україні зробили понад 550 тисяч щеплень педагогам.

Міністр також зазначив, що Україна змушена посилювати карантинні заходи через спалах нового штаму коронавірусу "Дельта", визнаний одним з найнебезпечніших через своїх мутацій. З усім тим, відомство намагається зробити все, аби уникнути жорстких карантинних обмежень.

До речі, вже через місяць школи знову відкриються для учнів. У МОН планують почати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість педагогів.

А тим часом столиця почала готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецпропусків на проїзд у громадському транспорті на випадок можливого локдауну восени.