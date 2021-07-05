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"Маски залишаться ще на довгий час": у МОЗ попередили про осінню хвилю коронавірусу

5 липня 2021, 15:44
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Головний санлікар Ігор Кузин заявив, що до колективного імунітету Україна підійде ближче до кінця цього року.

Кузина
Ігор Кузін розповів, що українці повинні готуватися до осінньої хвилі COVID / УНІАН

Українці повинні готуватися до осінньої хвилі захворюваності, заявив головний санлікар країни Ігор Кузин. За його словами, тієї кількості вакцин, які у нас є, банально не вистачить для формування колективного імунітету.

"Осіння хвиля може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих, так і тим, що мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші.", – розповів Кузін в інтерв'ю ТСН.

Чи буде осіння хвиля коронавірусу

За словами Кузіна, принаймні 32% населення перехворіло на коронавірсну хвороб – тобто за підсумками лабораторного дослідження у них є імуноглобуліни. Тому, продовжує санлікар, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету.

Втім, Кузін зауважив, що це все одно недостатній показник, аби ми не фіксували осіннього підйому захворювання. "Достатній? ВООЗ говорить про 75-80% – як старт, щоб ми могли говорити про більш-менш сформований колективний рівень відповіді",– заявили в МОЗ.

Кузін також розповів, коли ми нарешті знімемо маски і повернемося до нормального докоронавірусного життя. Він зазначив, що це може статися тільки тоді, коли Україна досягне адекватних рівнів вакцинації або весь світ розпрощається з коронавірусною хворобою.

"Думаю, всі вже звикли до масок. Насправді я б не радив їх знімати. Чому? Попри вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей перехворіла, навіть на фоні поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC запроваджують додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми перебуваємо в замкненому просторі або якщо у нас недостатній рівень вентиляції і ми не можемо гарантувати, що люди не інфікуються. Тому для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або допоки увесь світ не розпрощається з коронавірусною хворобою", – підсумував головний санлікар країни.

Коронавірус "Дельта" в Україні – про що раніше повідомляв Главред:

  • 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. На ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
коронавірус новини України Ігор Кузін COVID-19
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