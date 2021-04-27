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У МОЗ зізналися, коли отримають щеплення люди, старші за 60 років

27 квітня 2021, 18:57

Міністр прогнозує, що люди старше 60 років зможуть отримати першу дозу вакцини вже в травні.

Вакцина
йКоли вакцинують людей, старше 60 років / Reuters

У МОЗ пояснили, як звичайний українець, який не потрапляє до переліку пріоритетних груп (медики, військові, співробітники і жителі будинків престарілих і т.д.), може отримати вакцину від коронавірусу.

"Цілком природно і логічно, що в першу чергу ми повинні захистити групи ризику - літніх людей і тих, хто працює в критично важливих сферах (наприклад, медиків). Таким чином ми виділили п'ять етапів вакцинації, за принципом "чим вищий ризик, тим ближче до першого етапу".

Люди у віці від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань, відносяться до останнього, п'ятого етапу вакцинації. Але це не означає, що вони будуть щеплені останніми. Ми відкриваємо етапи паралельно, в залежності від надходження вакцин до країни. Крім цього був запущений онлайн-запис за допомогою програми "Дія". Коли ми почали вакцинувати людей у віці 80+, більше 2,5 тисяч осіб було записано через "Дію". Ці люди таким чином заявили про своє бажання зробити щеплення. Також записатися можна через гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або через свого сімейного лікаря. Аналогічним чином буде здійснюватися запис на наступних етапах вакцинації", - сказав міністр в інтерв'ю Стране.

Він уточнив, що для того, щоб гарантовано отримати щеплення, всім охочим слід записатися на вакцинацію через додаток "Дія".

"Бажано це зробити для того, щоб ми змогли верифікувати людину і точно знали, що той, хто хотів, отримав свою дозу вакцини", - заявив голова МОЗ.

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Степанов додав, що молоді люди, які не належать до груп ризику і без супутніх захворювань, будуть щеплені тільки після завершення четвертого етапу вакцинації. Тобто станом на сьогоднішній день молоді люди віком від 18 років, які не належать до груп ризику, в Україні не мають легальної можливості отримати дозу вакцини.

Однак найближчим часом уряд України розраховує отримати нові вакцини, за рахунок яких літні люди, які не належать до пріоритетних категорій, зможуть записатися на вакцинацію.

Міністр прогнозує, що люди старші за 60 років зможуть отримати першу дозу вакцини вже в травні.

"Постачальники вакцин мають закрити свої борги за контрактами в травні. По мірі надходження вакцин ми будемо додавати третій і четвертий етап вакцинації для відповідних категорій (віком від 65 та від 60 років). Зараз вакцинація відкрита для першого і другого етапу. Молоді люди від 18 років входять до п'ятого етапу вакцинації і на сьогоднішній день їм щеплення не зроблять. Але вони можуть записатися на вакцинацію через свого сімейного лікаря, або "Дію", або гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19, і в майбутньому їх запросять до пункту вакцинації", - сказав Степанов.

Коронавірус - про що раніше повідомляв Главред:

  • Китайський міністр закордонних справ Ван і заявив, що Китай першим повідомив про появі коронавірусу - але батьківщиною захворювання є зовсім інше місце.
  • Команда вчених з Китайської академії наук зробила гучну заяву, що коронавірус виник в Індії влітку 2019 року.
  • Російський Вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн засумнівався в результатах дослідження китайських вчених, згідно з якими ринок морепродуктів в Ухані не був джерелом поширення коронавірусу.
  • Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології в Ухані (Китай), заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворювань США, Вірусолог Роберт Редфілд (CDC).

Вакцина МОЗ Максим Степанов вакцина від коронавірусу
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