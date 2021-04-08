У МОЗ різко висловилися про чутки про підпільну вакцинацію в Україні

Як в Україні роблять щеплення від коронавірусу / Фото Reuters

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував чутки про те, що підпільне щеплення вакциною Pfizer коштує 400 євро.

"Ми спілкувалися з представництвом Pfizer в Україні, вони говорили, що якщо зафіксують випадки появи їх вакцини на території нашої країни до того, як вона буде завезена урядом, будуть серйозні розслідування. Вони кажуть, що жодної вакцини в Україну офіційно не поставлялося. Якщо вам хтось десь говорить, що є вакцина Pfizer, це або контрабанда, яку незрозуміло як завезли, або я б не рекомендував навіть дивитися в бік можливості робити таке щеплення, не те що платити за це гроші. Незрозуміло, що там намішано. Офіційно завезеної немає, все інше - не вакцина Pfizer", - заявив Ляшко.

Ляшко також розповів, що не можна просто прийти і зробити щеплення залишковою вакциною, як пишуть в Інтернеті.

"Що таке залишкова доза? Їх не так багато, щоб вакцинувати всіх залишковим дозами. Це 10-дозний флакон, відкрили, 8 було записано в черзі, можливо, ще дві дози залишилося. І така доза може виникнути раз на день. Не може бути, щоб в кожному флаконі була залишкова доза, яка використовується протягом дня. Не відмовляють у вакцинації, а запрошують на залишкову дозу, це треба зрозуміти. Протягом 6 годин дозу треба використовувати", - сказав Ляшко, передає Україна 24.

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