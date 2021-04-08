У МВС розповіли, як отримати паспорт під час локдауну

Як отримати паспорт під час локдауну / УНІАН

У МВС пояснили, як правильно оформити паспорт під час локдауна. Державна міграційна служба (ДМС) звернула увагу на кілька важливих моментів, йдеться на сторінці в Facebook.

У період карантину ДМС України рекомендує звернути увагу наступні важливі моменти:

оформити ID-карту, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можна в будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП (Центрах надання адміністративних послуг) - незалежно від місця реєстрації;

перевірити готовність біометричного паспорта можна онлайн за допомогою ДМС "перевірте статус реєстрації документів";

для отримання готового документа не потрібно записуватися в електронну чергу.

У МВС підкреслили, що паспорт відразу отримувати не обов'язково. Якщо документ потрібен не терміново, то можна отримати його пізніше, після поліпшення епідемічної ситуації.

Дистанційні консультації з будь-яких питань, пов'язаних з роботою ДМС, можна отримати одним способом:

через електронну службу ДМС прийом електронних звернень громадян;

залишення коментаря під постами на офіційній сторінці Facebook ДМС;

через особисте повідомлення на регіональних сторінках Facebook ДМС, де публікується інформацію про роботу підрозділів у період карантину;

зателефонувавши до ДМС за телефонами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або на "гарячу лінію" регіональних представництв служби.

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У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час. У відомстві також нагадали про необхідність суворо дотримуватися масочний режим, безпечну соціальну дистанцію (не менше -1,5 м) і користуватися дезінфекторами.

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