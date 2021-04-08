У МВС розповіли, як отримати паспорт під час локдауну

У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час.
У МВС пояснили, як правильно оформити паспорт під час локдауна. Державна міграційна служба (ДМС) звернула увагу на кілька важливих моментів, йдеться на сторінці в Facebook.
У період карантину ДМС України рекомендує звернути увагу наступні важливі моменти:
- оформити ID-карту, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можна в будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП (Центрах надання адміністративних послуг) - незалежно від місця реєстрації;
- перевірити готовність біометричного паспорта можна онлайн за допомогою ДМС "перевірте статус реєстрації документів";
- для отримання готового документа не потрібно записуватися в електронну чергу.
У МВС підкреслили, що паспорт відразу отримувати не обов'язково. Якщо документ потрібен не терміново, то можна отримати його пізніше, після поліпшення епідемічної ситуації.
Дистанційні консультації з будь-яких питань, пов'язаних з роботою ДМС, можна отримати одним способом:
- через електронну службу ДМС прийом електронних звернень громадян;
- залишення коментаря під постами на офіційній сторінці Facebook ДМС;
- через особисте повідомлення на регіональних сторінках Facebook ДМС, де публікується інформацію про роботу підрозділів у період карантину;
- зателефонувавши до ДМС за телефонами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або на "гарячу лінію" регіональних представництв служби.
читайте такожУкраїні світить першість: прийнято важливий закон щодо цифрових паспортів
У МВС підкреслили, що на період складної епідеміологічної по можливості краще перенести особистий візит до підрозділу ДМС на більш безпечний час. У відомстві також нагадали про необхідність суворо дотримуватися масочний режим, безпечну соціальну дистанцію (не менше -1,5 м) і користуватися дезінфекторами.
Карантин у Києві-про що раніше повідомляв головред:
- Із-за погіршення епідеміологічної ситуації карантин у Києві був посилений з 5 квітня. У місті було прийнято рішення про закриття дитячих садків і шкіл. Громадський транспорт на час посилених карантинних заходів перевозить пасажирів за спеціальними перепустками.
- Згідно з прогнозами доктора-імунолога Алли Волохи, посилений карантин у Києві, швидше за все, триватиме ще кілька тижнів. У місті важка ситуація із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.