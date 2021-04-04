У НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу

Вчені розповіли, коли буде поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні.
Ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж через 3-4 тижні. При цьому, як повідомили в НАН України, число нових хворих і померлих від COVID-19 в країні за сім днів знизилося і продовжує зменшуватися.
Вчені прогнозують, що пік третьої хвилі епідемії має настати протягом одного-двох тижнів.
"Статистичні показники останніх кількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за більш оптимістичним сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових виявлень виявляється приблизно на 20% менше прогнозованого. Позитивність ПЛР-тестів також почала зменшуватися вперше з початку нової хвилі", - зазначили в НАН.
За словами вчених, через переповненість лікарень, це може відстрочити поліпшення ситуації з COVID-19 ще на 7-14 днів.
"На реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше - через 3-4 тижні", - уточнили фахівці.
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У НАН відзначають, що при збільшенні за минулий тиждень кількості тестів на коронавірус спостерігається зниження числа позитивних результатів.
"Це дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум в найближчий тиждень", - резюмували вчені.
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- За даними на ранок неділі, 4 квітня, за останні 24 години в Україні встановлено 13 738 нових прецедентів зараження COVID-19. Найбільше випадків зареєстровано в Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075), Хмельницькій (1060) та Львівській (865) областях.
- Вірусолог Алла Мироненко вважає, що до літа 2021 року близько 80% українців перехворіють коронавірусом і отримають базовий імунітет до вірусу. Це означатиме, що державі більше не буде потрібно вводити посилений карантин на території України.