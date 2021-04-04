У НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу

Коли ситуації з коронавірусом в Україні покращиться / Фото Reuters

Ситуація з коронавірусом в Україні почне налагоджуватися не раніше, ніж через 3-4 тижні. При цьому, як повідомили в НАН України, число нових хворих і померлих від COVID-19 в країні за сім днів знизилося і продовжує зменшуватися.

Вчені прогнозують, що пік третьої хвилі епідемії має настати протягом одного-двох тижнів.

"Статистичні показники останніх кількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за більш оптимістичним сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових виявлень виявляється приблизно на 20% менше прогнозованого. Позитивність ПЛР-тестів також почала зменшуватися вперше з початку нової хвилі", - зазначили в НАН.

За словами вчених, через переповненість лікарень, це може відстрочити поліпшення ситуації з COVID-19 ще на 7-14 днів.

"На реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше - через 3-4 тижні", - уточнили фахівці.

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У НАН відзначають, що при збільшенні за минулий тиждень кількості тестів на коронавірус спостерігається зниження числа позитивних результатів.

"Це дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум в найближчий тиждень", - резюмували вчені.

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