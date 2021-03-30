У НАН попередили про третю хвилю коронавірусу в Україні

Вчені розповіли, яка ситуація з коронавірусом / Фото Reuters

Науковці Національної академії наук України спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19 і заявили, що в найближчі тижні в Україні епідемія коронавірусу повинна піти на спад.

Як відзначають вчені, протягом останнього тижня в Україні спостерігається істотне зниження темпів зростання кількості нових випадків коронавірусу.

"Статистичні показники останніх кількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за більш оптимістичним сценарієм, ніж було прогнозовано. Три дні поспіль число нових виявлень виявляється приблизно на 20% менше прогнозованого", - розповіли в НАН.

Вчені прогнозують, що при такій динаміці пік третьої хвилі коронавірусу в Україні потрібно очікувати протягом одного-двох тижнів, а на реальне поліпшення ситуації з COVID-19 можна сподіватися не раніше, ніж через 3-4 тижні.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів", - заявили в НАН.

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