У НАН розповіли, чи варто боятися побічних ефектів від COVID-вакцини

У вчених поки немає достатніх доказів зв'язку між щепленням вакциною від коронавірусу AstraZeneca і утворенням тромбів.
Академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що у вчених поки немає достатніх доказів зв'язку між щепленням вакциною від коронавірусу AstraZeneca і утворенням тромбів.
"Дані суперечливі. Пояснити можна тільки тим, що доказів поки недостатньо. Плюс проведено 30 млн вакцинацій цією вакциною, а ускладнень у вигляді тромбозів виявлено менш ніж 100. Цієї кількості абсолютно недостатньо, щоб науково стверджувати. Плюс незрозумілі причини, поки вони не знайдені", - заявив Комісаренко.
Академік додав, що вакцини, які нібито викликають ускладнення у вигляді тромбозів, були вироблені AstraZeneca, а не Covishield.
"З одного боку, ми вважаємо, що це абсолютний аналог, але Covishield, можливо, якраз і не викликає (тромбоз - ред.). Коли ви говорите про дослідження, якщо цей випадок 1 на 500 тисяч або 1 на 1 мільйон, як ми можемо знайти такий результат? Нам тоді, щоб знайти один випадок, потрібно взяти кров у 1 млн людей, які були вакциновані, а потім зробити дослідження цих людей після вакцинації. Перевірити - або можемо, або не можемо, знайти ту єдину людину, що абсолютно недостатньо для того, щоб зробити науково підтверджений висновок. Ось вам приклад можливості створення наукового дослідження, щоб перевірити, чи дійсно вакцина небезпечна - це практично неможливо", - розповів Комісаренко, передає Україна 24.
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Вакцина AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:
- У Південній Кореї провели розслідування смерті 8 осіб. Вказується, що люди померли через певний час після вакцинації препаратом AstraZeneca. Лікарі не знайшли зв'язку між причинами смерті і вакцинацією.
- В Австрії вакцинація препаратом AstraZeneca була припинена після смерті жінки від порушень згортання крові. У Відні не стверджували, що смерть пов'язана з вакцинацією від коронавірусу.
- В середині березня ряд держав, серед яких Австрія, Естонія, Литва, Латвія, Люксембург, Кіпр, Данія, Норвегія, Ісландія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія, тимчасово призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.
- Після того, як фахівці Європейського лікарського агентства не знайшли зв'язку тромбоемболії з вакцинацією від коронавірусу, країни Європи відновили щеплення англо-шведським препаратом AstraZeneca.