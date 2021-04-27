У НАН зробили важливу заяву через високу смертність від COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні йде на спад / Фото Reuters

Вчені Національної академії наук України заявили, що в країні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу.

Зменшується не тільки кількість нових випадків, а й показники летальності і госпіталізації.

"За тиждень 21-27 квітня стабільно зменшується кількість нових виявлень в день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання", - йдеться в заяві НАН.

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Як відзначають вчені, повільні темпи зниження смертності від COVID також спостерігаються в країнах Східної Європи. Так, у Польщі, Румунії, Угорщині та Болгарія динаміка летальності схожа на українську.

"Крім зниження числа випадків хвороби, знижується число нових госпіталізацій і в цілому зайнятих ліжок. Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільняються значно повільніше", - додали в НАН.

Крім того, Україна в першій половині квітня пройшла пік летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом.

"Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від COVID-19", - пояснили в НАН.

Вчені зазначають, що пік числа летальних випадків у першій декаді квітня був незначно вищим за 400 випадків.

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