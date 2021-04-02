У Нідерландах заборонили колоти AstraZeneca всім, хто молодше 60 років

AstraZeneca в Нідерландах заборонили колоти людям молодше 60 років / Фото Reuters

Нідерланди заявили, що зупиняють застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб, які молодше 60 років. Голландські лікарні зараз скасовують близько 10 тисяч заявок на вакцинацію цим препаратом.

Причиною стали побічні ефекти після введення препарату, повідомила Нідерландська газета Trouw із посиланням на джерело в МОЗ країни.

Відзначається, що місцеве міністерство охорони здоров'я прийняло таке рішення після консультації з Радою охорони здоров'я та медичним агентством, а також Національним інститутом здоров'я і навколишнього середовища.

Заборона на використання препарату AstraZeneca для жителів країни у віці до 60 років набуває чинності з сьогоднішнього дня. Вона діятиме до 7 квітня.

Нагадаємо, 1 квітня Науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявив, що вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca є безпечною та ефективною.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca: новини