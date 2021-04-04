У Миколаєві ринок проігнорував карантин, викликали Нацгвардію

Кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".
Карантин в Миколаєві через ситуацію з коронавірусом посилили з 3 квітня. Однак працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати попри обмеження. Для закриття ринку залучили Національну гвардію.
Підприємці, що працюють на ринку, заявили, що тут покупців менше, ніж у супермаркетах. І вони не розуміють, чому їм працювати не можна, а супермаркетам можна. Так вони пояснили продовження роботи ринку, повідомляє видання Новости N.
На ринок вчора приїжджали правоохоронці, проте торговці проігнорували їх, і ті поїхали без результату. А вранці в неділю, 4 квітня, кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".
Відзначається, що їм було поставлено завдання не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців.
На цей час поліцейські як і раніше чергують біля "Колоса". Майже всі точки закриті, проте кілька кіосків все ж працюють попри заборону. Продавці стверджують, що вони працюють "на виніс". Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки ще ніхто не складав.
Карантин у Миколаєві - про що йшлося раніше:
- З 3 квітня у Миколаєві посилили карантинні обмеження. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, це зробили для того, щоб збити нову хвилю COVID-19.
- "Ми продовжуємо карантинні заходи у карантинній зоні. Це означає, що люди, які не могли працювати раніше, так і не зможуть працювати. Це стосується непродовольчих товарів. Зможуть працювати тільки підприємства, які займаються продажем продовольчих товарів, аптеки та підприємства критичної інфраструктури", - сказав Сєнкевич.
- Транспорт у Миколаєві працюватиме тільки в обмежені години, а скористатися ним можна буде тільки за наявності перепустки та документів.
- Крім того, з понеділка, 5 квітня, учні виходять з канікул, але навчатимуться дистанційно. Це стосується й учнів 1-4 класів.