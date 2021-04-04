У Миколаєві ринок проігнорував карантин, викликали Нацгвардію

Для закриття ринку в Миколаєва залучили Національну гвардію / Новости N

Карантин в Миколаєві через ситуацію з коронавірусом посилили з 3 квітня. Однак працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати попри обмеження. Для закриття ринку залучили Національну гвардію.

Підприємці, що працюють на ринку, заявили, що тут покупців менше, ніж у супермаркетах. І вони не розуміють, чому їм працювати не можна, а супермаркетам можна. Так вони пояснили продовження роботи ринку, повідомляє видання Новости N.

На ринок вчора приїжджали правоохоронці, проте торговці проігнорували їх, і ті поїхали без результату. А вранці в неділю, 4 квітня, кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".

Відзначається, що їм було поставлено завдання не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців.

На цей час поліцейські як і раніше чергують біля "Колоса". Майже всі точки закриті, проте кілька кіосків все ж працюють попри заборону. Продавці стверджують, що вони працюють "на виніс". Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки ще ніхто не складав.

Працівники ринку в Миколаєві відмовилися йти на карантин / Новости N

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