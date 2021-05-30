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В Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19: яку вакцину і кому колотимуть

30 травня 2021, 12:18
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Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія". На вакцинацію будуть попередньо запрошувати по телефону.

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Щеплення вакциною CoronaVac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше / facebook.com/odzdrav

У неділю, 30 травня, в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут вакцинуватимуть громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" за адресою Фонтанська дорога, 23-а, повідомляється на Facebook- сторінці Одеського обласного центру громадського здоров'я.

Щеплення вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac отримуватимуть люди у віці 60 років і старше, зареєстровані в аркуші очікування на порталі або в додатку Дія. Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час.

Зазначається, що за першу годину роботи центру щеплення вакциною CoronaVac отримали 30 осіб.

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Центр вакцинації працюватиме з 09:00 до 17:00. Очікувана кількість щеплень за день - від 250 до 300.

  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav
  • Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі
    Центр вакцинації проти COVID-19 в Одесі facebook.com/odzdrav

Як повідомляв Главред, у столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012. Наступного тижня відкриють ще три центри.

У МОЗ домовилися про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня до нашої країни прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.

За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб. У чергу на щеплення записалися 604 651 українців.

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