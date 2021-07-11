В одному з українських міст почали масово прищеплювати людей вакциною Pfizer / Reuters

Американський вакцина від коронавірусу Pfizer стала доступною в центрах вакцинації в Україні. Першим містом, в якому прищеплювали населення цим препаратом, став Чернігів.

Як повідомив голова Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар у Facebook, 10 липня пройшов перший день вакцинації вакциною Pfizer у Чернігові.

"Сьогодні Чернігів став першим містом в Україні, в якому проводили щеплення вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації", - повідомляє медик.

Він зазначив, що в Чернігові 686 осіб вакцинувалися вакциною Pfizer в торговому центрі Hollywood і ще 420 осіб отримали щеплення в ЦУМ Чернігова. А ось охочих отримати вакцину CoronaVac в цей день виявилося не так вже й багато - всього 194 людини за день.

"За цією статистикою ми бачимо, що жителі нашого міста більше довіряють вакцині Pfizer", - зазначив Кухар.

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11 липня вакцинація продовжиться в Чернігові в пунктах масової вакцинації. Вони розміщені в торгових центрах Чернігова - ЦУМ і Hollywood. Вакцинуватимуть населення вакциною Pfizer з 10:00 до 16:00.

На минулих вихідних центри масової вакцинації Чернігова робили по 400 щеплень на день вакциною CoronaVac.

Вакцина проти коронавірусу Pfizer – про що йшлося раніше:

Компанії Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентству лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 як "бустера". Вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

У сюжеті ТСН можете детальніше дізнатися про третю дозу вакцини проти коронавірусу Pfizer:

Також раніше європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами проти COVID-19 від Pfizer і Moderna.