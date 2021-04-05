В одній області України хворим на COVID-19 критично не вистачає кисню – ЗМІ

Коронавірус в Харківській області лише починає вирувати, вважає директор місцевого центру екстреної медичної допомоги.
Директор Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що на Харківщині дуже напружена ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19.
Те, що зараз відбувається, – це лише початок, розповів управлінець ТСН.
У сюжеті йдеться, що пацієнтам з коронавірусом у лікарнях критично не вистачає кисню.
"Веземо (пацієнтів – Ред.) у всі ті лікарні, які визначені, і дають тричі на день інформацію щодо вільних ліжок. Те, що зараз коїться, це ще тільки початок, зрозуміло. Ситуація дійсно дуже напружена", – поділився Забашта.
Ситуація з коронавірусів на Харківщині – що відомо
- У неділю, 4 квітня, Харківська область стала лідером за кількістю виявлених інфікованих COVID-19 – за добу вірус знайшли у 1 155 осіб, повідомили у МОЗ.
- У міністерстві додали, що у неділю померли 16 пацієнтів, а одужали – 632.
- За даними МОЗ, 3 квітня у лікарнях ліжка з киснем були завантажені на 51,1%, а 4 числа – на 53,1%.
- Всього в області станом на 5 квітня коронавірус діагностовано у 109 931 особи, побороли коронавірус 87 451 пацієнт, а померли 2 067 хворих.
- В Україні через коронавірус діє адаптивний карантин, країну поділили на зелену, жовту, червону й помаранчеву зони. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.
- Зелених зон у нашій країні поки немає, а Харківщина – "помаранчева".
Автор: Катерина Присяжнюк