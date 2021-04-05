В одній області України хворим на COVID-19 критично не вистачає кисню – ЗМІ

На Харківщині хворим на коронавірус критично не вистачає кисню, з'ясували журналісти / УНІАН

Директор Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що на Харківщині дуже напружена ситуація з поширенням коронавірусу COVID-19.

Те, що зараз відбувається, – це лише початок, розповів управлінець ТСН.

У сюжеті йдеться, що пацієнтам з коронавірусом у лікарнях критично не вистачає кисню.

"Веземо (пацієнтів – Ред.) у всі ті лікарні, які визначені, і дають тричі на день інформацію щодо вільних ліжок. Те, що зараз коїться, це ще тільки початок, зрозуміло. Ситуація дійсно дуже напружена", – поділився Забашта.

Ситуація з коронавірусів на Харківщині – що відомо