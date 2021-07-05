У Pfizer відреагували на смерть українця після щеплення від COVID-19 препаратом компанії

Компанія Pfizer / BioNTech висловила співчуття родині померлого українця / Reuters

В Україні через кілька годин після вакцинації від коронавірусу вакциною Pfizer помер 47-річний житель Вінницької області. У компанії Pfizer/BioNTech відреагували на інцидент.

Там заявили, що зв'язок між смертю чоловіка і вакциною поки не доведено. Родині померлого вони висловили співчуття, передає ТСН.

"Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", — заявили у Pfizer.

Медики назвали попередню причину смерті українця - це гостра серцево-судинна недостатність. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, що у померлого ознак анафілаксії та тромбозу не виявлено. Водночас, судячи з електронної карти чоловіка, хронічних захворювань у нього теж не було. Розслідування триває.

Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Упродовж години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Одразу викликали екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

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Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Марта Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.