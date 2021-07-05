УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У Pfizer відреагували на смерть українця після щеплення від COVID-19 препаратом компанії

5 липня 2021, 07:59
Прослухати новину
Зупинити

Медики назвали попередню причину смерті українця - це гостра серцево-судинна недостатність. Розслідування триває.

Pfizer
Компанія Pfizer / BioNTech висловила співчуття родині померлого українця / Reuters

В Україні через кілька годин після вакцинації від коронавірусу вакциною Pfizer помер 47-річний житель Вінницької області. У компанії Pfizer/BioNTech відреагували на інцидент.

Там заявили, що зв'язок між смертю чоловіка і вакциною поки не доведено. Родині померлого вони висловили співчуття, передає ТСН.

"Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", — заявили у Pfizer.

Медики назвали попередню причину смерті українця - це гостра серцево-судинна недостатність. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють, що у померлого ознак анафілаксії та тромбозу не виявлено. Водночас, судячи з електронної карти чоловіка, хронічних захворювань у нього теж не було. Розслідування триває.

Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:

  • У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Упродовж години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.
  • О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Одразу викликали екстрену медичну допомогу, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
  • Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Реклама

Як повідомляв Главред, в США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19.

Джейкоб клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Марта Шаран заявила, що на даний момент інцидент розслідується. За її словами, поки розслідування не буде завершено, називати конкретну причину смерті передчасно.

Вакцина коронавірус коронавірус в Україні коронавірус новини вакцинація від коронавірусу вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «У Pfizer відреагували на смерть українця після щеплення від COVID-19 препаратом компанії». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Переможниця Холостяка топлес побалувала пікантними селфі в дзеркаліПереможниця Холостяка топлес побалувала пікантними селфі в дзеркалі Спалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному моріСпалили двигуни: військовий США розкрив деталі погоні за британським есмінцем у Чорному морі Нова військова операція Росії: експерт розкрив сценарій Путіна щодо УкраїниНова військова операція Росії: експерт розкрив сценарій Путіна щодо України Забрав відірвану голову з місця аварії: на Тернопільщині хлопець збив на смерть двох молодих дівчатЗабрав відірвану голову з місця аварії: на Тернопільщині хлопець збив на смерть двох молодих дівчат "Я - король літака": у Польщі пілот Ryanair не пустив українців на борт"Я - король літака": у Польщі пілот Ryanair не пустив українців на борт

Останні новини

04:22

У моду на літо 2021 повернулася неповторна і чарівлива спідниця-шорти

04:17

Біологічна зброя: названо найнебезпечніші газовані напої

03:20

Хлопець оцінив кохану на 4 бали з 10: та була за його спиною і готувала ляпас Відео

03:20

Імунолог розповів, які пацієнти набагато рідше за інших хворіють на коронавірус

02:29

5 речей, які кожна жінка повинна встигнути зробити для себе до 40 років Відео

Реклама
01:46

Ксенія Мішина топлес вразила красою в ніжній фотосесії

01:17

Путін перетворив Чорне море на небезпечний регіон, може початися війна - офіцер НАТО Відео

00:03

Чим замінити вівсянку: названо найкорисніші каші на сніданок Відео

05 липня, понеділок
23:45

Скільки часу вам потрібно, щоб спорожнитися після їжі і як це характеризує ваше здоров'я Відео

23:34

Пристрасний поцілунок з чоловіком: український співак MELOVIN здивував усіх на сцені Atlas Weekend Відео

23:08

Погрожувала відрізати статевий орган дитині з інвалідністю: у Вінниці вчителька потрапила у скандал Відео

22:53

Йшов до магазину та загинув: на Житомирщині хлопець потрапив під колеса Інтерсіті Відео

22:52

У моді біла жіноча сорочка: з чим носити цей важливий елемент гардеробу влітку Фото Відео

22:30

Чотири речі, які нейрохірурги роблять кожен день, щоб залишатися в мозковому тонусі Відео

22:25

Прикмети на 6 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала

22:08

Танці та феєрверк: блогерці за гучне свято на Меморіалі Небесної Сотні загрожує в'язниця Відео

22:05

У церкві під Львовом трагічно загинув молодий хлопець

21:47

Три найгірших напої проти запалення Відео

21:22

"Безглузді розбіжності": Меладзе відверто висловився про політику

21:02

Не поділили Крим: у Польщі українець зарізав свого співвітчизника на очах у білорусів Відео

Реклама
21:01

Чотири помилки, які можуть підірвати здоров'я кишечника Відео

20:46

Інфекціоніст детально розповіла про нову вакцину Janssen в Україні

20:43

Спека повертається: українців попередили готуватися до нової аномалії Відео

20:32

Стало відомо де і коли поховають Володимира Меньшова

20:30

Залишилося трохи почекати: у Мінсоцполітики пообіцяли незабаром виплатити субсидії Відео

20:28

Названо найгірші продукти харчування при стресі Відео

20:19

"Все пливе і летить": у Сочі ураган зносить все на своєму шляху Відео

20:11

Врятовано три життя: вперше в історії у Полтаві посмертно трансплантували органи Відео

20:09

Лілія Ребрик показала мокрі груди в басейні

20:09

З Днем поцілунків: красиві привітання, картинки і історія свята

19:48

Соціологи з'ясували, як змінилося ставлення українців до ринку землі Відео

19:43

Польща і Сербія продемонстрували невдалий досвід підвищення податків для бізнесу - експерт

19:40

Якби Гіркіна не випустили зі Слов'янська Погляд

19:35

Згвалтували і викинули на дорогу: як покарали дівчинку, яка залишила подругу вмирати

19:32

"Челлендж" ДОМу підтримала Вікіпедія: в україномовній версії півострів віднесли до території РФ Відео

19:05

Чоловік Олени Мозгової готується до операції на коліні

19:03

Довели дитину: 8-річний хлопчик забрався на 8-метрове дерево, рятуючись від цькування однолітків Відео

19:03

Путін вирішив вкрасти слово "шампанське" та сильно розлютив французів

18:52

Смерть після щеплення: чому помер чоловік після вакцини Pfizer у Вінницькій області Відео

18:42

"Вбивав тим, що було під рукою": у Києві кримінальник вбив бездомного хрестом на кладовищі Відео

Реклама
18:28

Меншканці Одеської області сидять без світла через серйозну аварію

18:28

Журналіст Bloomberg підтвердив правдивість витоків щодо GTA 6 Відео

18:15

Названо 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішими Відео

18:13

Ворожіння на Івана Купала-2021: як дізнатися свою долю

18:05

Валерій Меладзе публічно заступився за звинуваченого в насильстві брата

17:50

Коли Різдво Іоанна Предтечі 2021: історія свята Відео

17:37

Експерт пояснив, що може серйозно пригальмувати розвиток української економіки

17:33

Кліматолог назвала причину аномальної погоди в Україні і розповіла, коли налетить "апокаліпсис" Відео

17:28

"Тихо, мама, тут треба російською розмовляти": у дитячому таборі розгорівся мовний скандал Відео

17:26

Найкращі вихідні - Даша Петрожицька розкрила подробиці нового фільму

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти