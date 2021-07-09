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У Польщі двох чоловіків вилікували від COVID-19 за допомогою пересадки калу

9 липня 2021, 03:20

Польські медики зуміли поставити на ноги двох пацієнтів, які під час лікування від коліту заразилися і досить важкими формами коронавірусу COVID-19.

Пересадка калу
Пересадка калу / Martin Jolicoeur / flickr.com

У Польщі двом пацієнтам, які заразилися коронавірусом COVID-19, одужали після застосування трансплантації фекальної мікробіоти. Про це повідомляється в журналі Gut - офіційному виданні Британського товариства гастроентерології.

Як повідомляється, обидва пацієнти страждали від коліту. В ході лікування у них взяли аналізи. І результати показали зараження COVID-19.

19-річний молодий чоловік лікувався за допомогою імунодепресантів та антибіотиків. Через 15 годин після пересадки калу у нього діагностували коронавірус. У нього кілька разів піднімалася температура, але незабаром симптоми інфекції зникли. У 80-річного чоловіка була висока температура і позитивні ПЛР-тести. Йому вводили плазму крові з антитілами до SARS-CoV2 і прописали препарат ремдесівір. Через кілька днів після пересадки калу ознаки коронавірусу зникли. Незабаром ПЛР-тести в обох пацієнтів показали негативні результати.

Вчені відзначають, що на основі декількох випадків рано робити серйозні висновки. Але вони мають намір продовжувати провести клінічні випробування. Щоб остаточно зрозуміти, чи варто додавати пересадку калу до стандартних процедур лікування коронавірусу.

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Нагадаємо, раніше, влітку 2020 рік, в США в місті Чикаго лікарі провели першу в історії успішну трансплантацію легенів пацієнтці, яка хворіла на важку форму COVID-19.

Пересадку легенів зробили 20-річній американці, яка приїхала з Південної Кароліни до свого хлопця в Чикаго. В кінці квітня вона захворіла на коронавірус.

Саме в період зараження дівчина приймала імунодепресанти, тому лікарі вважають, що з цієї причини розвинулася серйозна бактеріальна інфекція. Медики не змогли допомогти пацієнтці антибіотиками, а неї почалися руйнівні процеси в легенях.

коронавірус COVID-19
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