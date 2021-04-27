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У Раді дали прогноз на четверту хвилю COVID-19 в Україні

27 квітня 2021, 04:22
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Парламентарій поділився нерайдужним прогнозом щодо коронавірусу.

У Раді попередили, що нова хвиля коронавірусу 2021 не буде легкою
Четверта хвиля COVID-19 в Україні не буде легкою, попередили в парламенті / УНІАН

Нардеп від партії Слуга народу, очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що четверта хвиля коронавірусу COVID-19 в Україні точно легкою не буде.

Через те, що вірус йде хвилями, зменшення кількості хворих відбудеться саме собою, розповів політик журналістам біля парламенту, пише УНІАН.

Радуцький зазначив, що четверту хвилю COVID-19 багато хто прогнозує восени.

"...про це говорять у Всесвітній організації охорони здоров'я, про це говорять вчені в усьому світі, що восени всі очікують на четверту хвилю. Легкою вона точно не буде...", – заявив парламентарій.

Раніше Михайло Радуцький назвав найбільшу проблему четвертої хвилі коронавірусу, яка загрожує Україні. Нардеп зазначив, що восени, крім COVID-19, будуть поширені інші захворювання, зокрема, гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

Політик пояснив, що у разі поєднання захворювань стан інфікованих буде тяжчим.

Коронавірус в Україні – що потрібно знати

  • Пандемія коронавірусу стартувала у березні 2020 року, було обмежено міжнародне сполучення, низка країн світу, зокрема й Україна, запровадили карантин.
  • У нашій країні було кілька хвиль коронавірусу. У березні поточного року почалася третя хвиля захворюваності.
  • Станом на 26 квітня COVID-19 діагностовано у 2 030 333 осіб, померли 42 518 пацієнтів, а одужали – 1 579 438. У нашій країні 25 квітня вірус знайшли у 5 062 осіб, а 24 числа – у 7 930.

Михайло Радуцький коронавірус новини
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