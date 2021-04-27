У Раді дали прогноз на четверту хвилю COVID-19 в Україні

Четверта хвиля COVID-19 в Україні не буде легкою, попередили в парламенті / УНІАН

Нардеп від партії Слуга народу, очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що четверта хвиля коронавірусу COVID-19 в Україні точно легкою не буде.

Через те, що вірус йде хвилями, зменшення кількості хворих відбудеться саме собою, розповів політик журналістам біля парламенту, пише УНІАН.

Радуцький зазначив, що четверту хвилю COVID-19 багато хто прогнозує восени.

"...про це говорять у Всесвітній організації охорони здоров'я, про це говорять вчені в усьому світі, що восени всі очікують на четверту хвилю. Легкою вона точно не буде...", – заявив парламентарій.

Раніше Михайло Радуцький назвав найбільшу проблему четвертої хвилі коронавірусу, яка загрожує Україні. Нардеп зазначив, що восени, крім COVID-19, будуть поширені інші захворювання, зокрема, гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

Політик пояснив, що у разі поєднання захворювань стан інфікованих буде тяжчим.

Коронавірус в Україні – що потрібно знати