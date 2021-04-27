У Раді дали прогноз на четверту хвилю COVID-19 в Україні

Парламентарій поділився нерайдужним прогнозом щодо коронавірусу.
Нардеп від партії Слуга народу, очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що четверта хвиля коронавірусу COVID-19 в Україні точно легкою не буде.
Через те, що вірус йде хвилями, зменшення кількості хворих відбудеться саме собою, розповів політик журналістам біля парламенту, пише УНІАН.
Радуцький зазначив, що четверту хвилю COVID-19 багато хто прогнозує восени.
"...про це говорять у Всесвітній організації охорони здоров'я, про це говорять вчені в усьому світі, що восени всі очікують на четверту хвилю. Легкою вона точно не буде...", – заявив парламентарій.
Раніше Михайло Радуцький назвав найбільшу проблему четвертої хвилі коронавірусу, яка загрожує Україні. Нардеп зазначив, що восени, крім COVID-19, будуть поширені інші захворювання, зокрема, гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.
Політик пояснив, що у разі поєднання захворювань стан інфікованих буде тяжчим.
Коронавірус в Україні – що потрібно знати
- Пандемія коронавірусу стартувала у березні 2020 року, було обмежено міжнародне сполучення, низка країн світу, зокрема й Україна, запровадили карантин.
- У нашій країні було кілька хвиль коронавірусу. У березні поточного року почалася третя хвиля захворюваності.
- Станом на 26 квітня COVID-19 діагностовано у 2 030 333 осіб, померли 42 518 пацієнтів, а одужали – 1 579 438. У нашій країні 25 квітня вірус знайшли у 5 062 осіб, а 24 числа – у 7 930.