У Раді назвали умову появи блокпостів в Україні через COVID-19

Держава повинна посилити контроль над дотриманням карантину, в тому числі і в громадському транспорті, вважає Михайло Радуцький.
В Україні навряд чи буде впроваджено комендантську годину, проте держава має намір посилити режим патрулювання Нацполіцією і Нацгвардією в містах, селах і громадському транспорті з метою контролю над дотриманням карантину. Блокпости між областями можуть з'явитися в тому випадку, якщо станеться катастрофічна ситуація. Під критичною ситуацією слід розуміти діагностику 35-40 тисяч заражень коронавірусом на добу за діючою динамікою госпіталізацій, сказав голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
У інтерв'ю РБК-Україна нардеп заявив, що існує невисока ймовірність запуску комендантської години в країні. Однак патрулювання територій має бути посилено з метою моніторингу дотримання профілактичних заходів. Це стосується і роботи громадського транспорту.
"Я хочу собі уявити голосування у Верховній Раді за комендантську годину - президента Зеленського звинуватять у всіх смертних гріхах. Тому я сподіваюся, що комендантська година навряд чи буде впроваджена, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - розповів парламентарій.
За його словами, блокпости в українських регіонах і обмеження транспортного сполучення між областями може статися в тому випадку, якщо буде встановлена критична ситуація.читайте такожУ НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу
"Якщо буде якась катастрофічна ситуація. Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано", - уточнив Радуцький.
При цьому він додав, що під катастрофічною ситуацією в Україні розуміється діагностування 35-40 тисяч випадків COVID-19 на добу. Нинішня хвиля коронавірусної інфекції характеризується дуже високим рівнем госпіталізацій.
"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу за нинішнього відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, наразі відсоток госпіталізацій дуже високий", - підкреслив Михайло Радуцький.
Коронавірус в Україні
- Згідно з даними на ранок вівторка, 6 квітня, в Україні за останні 24 години встановлено 13 276 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше коронавірусних прецедентів зафіксовано у Одеській (1436), місті Києві (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях. За минулу добу від коронавірусу загинуло 430 осіб.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протягом двох тижнів очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Згідно з припущеннями, ситуація покращиться з 15 квітня, але до цієї дати не виключено, що в Україні можуть фіксувати до 25 тисяч прецедентів зараження коронавірусом на добу.