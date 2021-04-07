У Раді назвали умову появи блокпостів в Україні через COVID-19

Транспортне сполучення між регіонами України може бути обмежене у разі катастрофічної ситуації із захворюваністю на COVID-19, - Радуцький / Фото galka.if.ua

В Україні навряд чи буде впроваджено комендантську годину, проте держава має намір посилити режим патрулювання Нацполіцією і Нацгвардією в містах, селах і громадському транспорті з метою контролю над дотриманням карантину. Блокпости між областями можуть з'явитися в тому випадку, якщо станеться катастрофічна ситуація. Під критичною ситуацією слід розуміти діагностику 35-40 тисяч заражень коронавірусом на добу за діючою динамікою госпіталізацій, сказав голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

У інтерв'ю РБК-Україна нардеп заявив, що існує невисока ймовірність запуску комендантської години в країні. Однак патрулювання територій має бути посилено з метою моніторингу дотримання профілактичних заходів. Це стосується і роботи громадського транспорту.

"Я хочу собі уявити голосування у Верховній Раді за комендантську годину - президента Зеленського звинуватять у всіх смертних гріхах. Тому я сподіваюся, що комендантська година навряд чи буде впроваджена, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - розповів парламентарій.

За його словами, блокпости в українських регіонах і обмеження транспортного сполучення між областями може статися в тому випадку, якщо буде встановлена критична ситуація.читайте такожУ НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу

"Якщо буде якась катастрофічна ситуація. Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано", - уточнив Радуцький.

При цьому він додав, що під катастрофічною ситуацією в Україні розуміється діагностування 35-40 тисяч випадків COVID-19 на добу. Нинішня хвиля коронавірусної інфекції характеризується дуже високим рівнем госпіталізацій.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу за нинішнього відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, наразі відсоток госпіталізацій дуже високий", - підкреслив Михайло Радуцький.

Коронавірус в Україні