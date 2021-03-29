У Раді назвали можливу причину нового сплеску COVID-19

Якщо в Україні послабити карантин, можливий новий сплеск коронавірусу, попередили у парламенті / Reuters

Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що не варто поспішати послаблювати карантин в Україні, запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, оскільки у нашій країні ще не настав пік захворюваності.

Якщо не вчасно зняти частину карантинних обмежень, – можна спровокувати новий сплеск захворюваності, поділився народний обранець на своїй сторінці у Facebook.

Радуцький додав, що це особливо стосується західних регіонів, оскільки у них традиційно активний трафік з сусідніми державами.

Політик також висловив думку, що загальнонаціональний локдаун в Україні поки не потрібен.

"…епідситуацію потрібно й надалі регулювати методами адаптивного карантину. Встановлювати дійсно ефективні обмеження, які реально виконуються і не несуть загрози зупинки економіки...", – додав нардеп.