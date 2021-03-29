У Раді назвали можливу причину нового сплеску COVID-19

В Україні не потрібен новий локдаун 2021, і деякі кроки не варто поспішати робити, вважає нардеп.
Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що не варто поспішати послаблювати карантин в Україні, запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, оскільки у нашій країні ще не настав пік захворюваності.
Якщо не вчасно зняти частину карантинних обмежень, – можна спровокувати новий сплеск захворюваності, поділився народний обранець на своїй сторінці у Facebook.
Радуцький додав, що це особливо стосується західних регіонів, оскільки у них традиційно активний трафік з сусідніми державами.
Політик також висловив думку, що загальнонаціональний локдаун в Україні поки не потрібен.
"…епідситуацію потрібно й надалі регулювати методами адаптивного карантину. Встановлювати дійсно ефективні обмеження, які реально виконуються і не несуть загрози зупинки економіки...", – додав нардеп.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 23 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на території всієї країни виявлено британський штам, який агресивніший.
- Раніше у нашій країні було кілька хвиль COVID-19. Через зростання кількості хворих у січні діяв локдаун.
- Карантин запровадили з 12 березня 2020 року. Спочатку він був загальнонаціональним, а потім став адаптивним – державу поділили на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони.
- У зеленій зоні найслабші карантинні обмеження, а у червоній – найсуворіші.
- Станом на 29 березня у червоній зоні знаходяться Київ та десять областей – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Київська та Житомирська.
- Влада Івано-Франківщини вирішила послабити карантин.
- Зелених зон в Україні немає, а "жовта" – лише Херсонщина.