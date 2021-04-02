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У Раді закликали запровадити тотальний локдаун і назвали причину

2 квітня 2021, 15:27

Україні потрібні радикальні кроки для боротьби з вірусом, вважає Михайло Радуцький.

Радуцький заявив про необхідність локдауна
Михайло Радуцький / УНІАН

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький заявляє, що адаптивними протиепідемічними заходами нашестя штамів коронавірусу в Україні не стримати.

У своєму Facebook він зазначив, що інші країни вже ввели безпрецедентні загальнонаціональні карантин.

"На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувалися останні півроку, нашестя штамів коронавірусу не стримати. Вважаю, що і в Україні прийшов час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - підкреслив депутат.

За його словами, Україну очікують ще складніші випробування через виявлену на її території "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби.

Депутат нагадав, що кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів в лондонську лабораторію. Вчора отримали відповідь. У всіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам і в двох - вперше виявлений "південноафриканський".

За його словами, "південноафриканський" штам вважається ще більш агресивним, ніж "британський". Ця мутація СOVID-19 була виявлена в кінці минулого року в Південно-Африканській Республіці. За даними ВООЗ, штам циркулює в 51 країні, зокрема в США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Чехії.

За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вище.

"Південноафриканський" штам частіше вражає молодих людей і інфікує повторно тих, хто вже перехворів", - написав Радуцький.

Як зазначив депутат, дослідження в ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від "ковіда" на 30%. Однак виробники вакцин мають інші дані. Pfizer / BioNTech в цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу - 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім, точних цифр не називає.

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Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Локдаун в Києві:

Коронавірус в Україні:

  • В Україні за минулу добу було зафіксовано 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
  • Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медичні працівники.
  • Також за минулу добу було госпіталізовано 5 тис. 040 осіб, летальних випадків зареєстровано 433. Видужали 10 тис. Тестувань методом ПЛР на добу здійснено 58 тис.944.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис.630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679. ПЛР-тестів проведено 8 млн 238 тис.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 тис. 668), Одеській (1 тис. 608), Харківській (1 тис.494), Хмельницькій (1 тис. 351) та Дніпропетровській (1 тис. 178) областях.
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