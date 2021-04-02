У Раді закликали запровадити тотальний локдаун і назвали причину

Михайло Радуцький / УНІАН

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький заявляє, що адаптивними протиепідемічними заходами нашестя штамів коронавірусу в Україні не стримати.

У своєму Facebook він зазначив, що інші країни вже ввели безпрецедентні загальнонаціональні карантин.

"На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувалися останні півроку, нашестя штамів коронавірусу не стримати. Вважаю, що і в Україні прийшов час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом", - підкреслив депутат.

За його словами, Україну очікують ще складніші випробування через виявлену на її території "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби.

Депутат нагадав, що кілька тижнів тому Україна відправила зразки біологічних матеріалів в лондонську лабораторію. Вчора отримали відповідь. У всіх регіонах нашої країни зафіксований "британський" штам і в двох - вперше виявлений "південноафриканський".

За його словами, "південноафриканський" штам вважається ще більш агресивним, ніж "британський". Ця мутація СOVID-19 була виявлена в кінці минулого року в Південно-Африканській Республіці. За даними ВООЗ, штам циркулює в 51 країні, зокрема в США, Канаді, Австралії, Китаї, Ізраїлі, Німеччині, Латвії, Чехії.

За попередніми даними, штам з ПАР ще на 50% агресивніший, ніж інші відомі мутації коронавірусу. Рівень летальності на 50% вище.

"Південноафриканський" штам частіше вражає молодих людей і інфікує повторно тих, хто вже перехворів", - написав Радуцький.

Як зазначив депутат, дослідження в ПАР свідчать, що мутація вірусу знижує ефективність вакцин від "ковіда" на 30%. Однак виробники вакцин мають інші дані. Pfizer / BioNTech в цьому випадку демонструє ефективність 91% (на інші штами вірусу - 95%). Щодо вакцини AstraZeneca дослідження ще не завершені. Виробник Sinovac Biotech заявив про ефективність вакцини проти цього штаму, втім, точних цифр не називає.

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Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Локдаун в Києві:

Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.

Коронавірус в Україні: