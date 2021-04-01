У РФ похвалилися, що створили вакцину проти коронавірусу для тварин

У квітні може бути запущено масове виробництво вакцини від COVID - 19 для тварин / Фото Reuters

У Росії заявили, що створили і зареєстрували першу в світі вакцину проти коронавірусу для тварин. Препарат отримав назву Карнівак-Ков.

Як повідомив заступник керівника Россільгоспнагляду Костянтин Савенков, вакцина проти COVID-19 для тварин розроблена федеральним центром охорони здоров'я тварин, передає ТАСС.

Клінічні випробування стартували в жовтні 2020 року. До них залучили собак, кішок, песців, норок, лисиць та інших тварин.

"Підсумки досліджень дозволяють зробити висновок про нешкідливість вакцини та про її високу імуногенну активність, оскільки у всіх випробовуваних вакцинованих тварин в 100% випадків були вироблені антитіла до коронавірусу", - повідомив Савенков.

Імунітет проти коронавірусу після введення препарату на сьогоднішній день становить не менше шести місяців.

Заступник керівника Россільгоспнагляду заявив, що в квітні може бути запущено масове виробництво вакцини.

читайте такожУ МОЗ розвінчали фейк про вакцини проти COVID-19

Коронавірус у тварин - про що раніше писав Главред: