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У РФ похвалилися, що створили вакцину проти коронавірусу для тварин

1 квітня 2021, 00:34

Клінічні випробування препарату Карнівак-Ков стартували в жовтні 2020 року. До них залучили собак, кішок, песців, норок, лисиць та інших тварин.

коронавірус, тварини
У квітні може бути запущено масове виробництво вакцини від COVID - 19 для тварин / Фото Reuters

У Росії заявили, що створили і зареєстрували першу в світі вакцину проти коронавірусу для тварин. Препарат отримав назву Карнівак-Ков.

Як повідомив заступник керівника Россільгоспнагляду Костянтин Савенков, вакцина проти COVID-19 для тварин розроблена федеральним центром охорони здоров'я тварин, передає ТАСС.

Клінічні випробування стартували в жовтні 2020 року. До них залучили собак, кішок, песців, норок, лисиць та інших тварин.

"Підсумки досліджень дозволяють зробити висновок про нешкідливість вакцини та про її високу імуногенну активність, оскільки у всіх випробовуваних вакцинованих тварин в 100% випадків були вироблені антитіла до коронавірусу", - повідомив Савенков.

Імунітет проти коронавірусу після введення препарату на сьогоднішній день становить не менше шести місяців.

Заступник керівника Россільгоспнагляду заявив, що в квітні може бути запущено масове виробництво вакцини.

читайте такожУ МОЗ розвінчали фейк про вакцини проти COVID-19

Коронавірус у тварин - про що раніше писав Главред:

  • Наукового доказу передачі нової коронавірусної інфекції від тварин людям немає.
  • Тим часом учені провели дослідження і з'ясували, що мутований вірус SARS-CoV-2 може завдати шкоди не лише людям, а й домашнім тваринам.
  • Попередні результати дослідження свідчать, що можливо існує зв'язок між кішками і собаками, інфікованими британською мутацією COVID-19, і підвищеним ризиком міокардиту.
  • У квітні 2020 року в китайському місті Ухань коронавірус знайшли у кішок.
  • Пізніше випадок захворювання на коронавірус п'ятирічної домашньої кішки зафіксували у Москві.
  • Пізніше вчені з'ясували, що людина здатна передати коронавірус своїм домашнім вихованцям, зокрема – кішкам і собакам. Не виключено, що саме собаки більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж кішки.
  • У 2020 році фіксувалися масові виявлення COVID-19 на норкових фермах. Зокрема, зараження мутованим вірусом були виявлені в більшості звірівницьких господарств Данії. Влада країни ухвалила рішення про масове знищення цих тварин.

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