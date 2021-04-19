У Росії знайшли два нових штами коронавірусу / УНІАН

У Російській Федерації зафіксували формування нових штамів коронавірусу. Про це з посиланням на керівника Росспоживнагляду Анну Попову повідомляє ТАСС.

Нові штами COVID-19 отримали назву сибірський і північно-західний. За даними Попової, зараз в Росії вже виявили 192 випадки зараження британським штамом коронавірусу і 21 ‒ південноафриканським. Російські експерти також постійно констатують формування нових мутацій COVID-19.

"Але у нас є мутації, які ми описуємо в РФ, мутації не властиві поки жодному описаному за кордоном штаму ‒ ми бачимо формування Сибірського варіанту, ми бачимо формування Північно-Західного варіанту. Як тільки матеріал буде готовий до публікації, ми Вам його запропонуємо", - сказала Попова.

читайте такожРосія намірилася випробувати свою вакцину проти коронавірусу на українцях

Російська вакцина від коронавірусу – про що повідомлялося раніше: