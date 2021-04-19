У Росії знайшли два нових штами коронавірусу

Як стверджує керівник профільного відомства Росспоживнагляд Анна Попова, російські експерти постійно констатують формування нових мутацій COVID-19.
У Російській Федерації зафіксували формування нових штамів коронавірусу. Про це з посиланням на керівника Росспоживнагляду Анну Попову повідомляє ТАСС.
Нові штами COVID-19 отримали назву сибірський і північно-західний. За даними Попової, зараз в Росії вже виявили 192 випадки зараження британським штамом коронавірусу і 21 ‒ південноафриканським. Російські експерти також постійно констатують формування нових мутацій COVID-19.
"Але у нас є мутації, які ми описуємо в РФ, мутації не властиві поки жодному описаному за кордоном штаму ‒ ми бачимо формування Сибірського варіанту, ми бачимо формування Північно-Західного варіанту. Як тільки матеріал буде готовий до публікації, ми Вам його запропонуємо", - сказала Попова.
читайте такожРосія намірилася випробувати свою вакцину проти коронавірусу на українцях
Російська вакцина від коронавірусу – про що повідомлялося раніше:
- Про реєстрацію вакцини Супутник V 11 серпня 2020 року заявив президент РФ Володимир Путін. Він також розповів, що одна з його дочок пройшла процедуру вакцинації даним препаратом.
- Ефективність російської вакцини Супутник V від коронавірусу в ході першого проміжного аналізу даних третьої фази досліджень склала 92%. Директор Центру імені Гамалеї Олександр Гінцбург заявив, що можна починати масову вакцинацію.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували увагу на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на даний момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.