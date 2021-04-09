У Росії вакцина Спутник V забрала людські життя

У Росії від супутника V померли люди / Reuters

Після щеплення вакциною Спутник V у Росії померли чотири людини, ще у шести спостерігалися серйозні побічні ефекти. Троє із померлих були жінками у віці 51 року, 69 і 74 років, повідомляє з посиланням на внутрішні документи Росспоживнагляду видання EUobserver.

Смерті після щеплення Спутником V були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові. У матеріалі наголошується, що в одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження на коронавірус.

Шестеро людей, у яких виявили ускладнення після щеплення - молодші люди, одному із них 25 років.

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Після введення вакцини у них виникли:

судома,

набряк,

м'язова слабкість,

головний біль,

проблеми з диханням

високий тиск.

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають подію.

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