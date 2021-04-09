У Росії вакцина Спутник V забрала людські життя

Смерті після щеплення російською вакциною були пов'язані з проблемами із серцем, легенями або рівнем цукру в крові.
Після щеплення вакциною Спутник V у Росії померли чотири людини, ще у шести спостерігалися серйозні побічні ефекти. Троє із померлих були жінками у віці 51 року, 69 і 74 років, повідомляє з посиланням на внутрішні документи Росспоживнагляду видання EUobserver.
Смерті після щеплення Спутником V були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові. У матеріалі наголошується, що в одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження на коронавірус.
Шестеро людей, у яких виявили ускладнення після щеплення - молодші люди, одному із них 25 років.
читайте такожПрезидент Аргентини, щеплений вакциною Супутник V, захворів COVID-19
Після введення вакцини у них виникли:
- судома,
- набряк,
- м'язова слабкість,
- головний біль,
- проблеми з диханням
- високий тиск.
У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають подію.
Скандал у Словаччині через російську вакцину:
- Урядова криза у Словаччині почалася після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з партнерами уклав договір з Росією про постачання вакцини від коронавірусу Супутник V.
- Перша партія Російської вакцини від COVID-19 Супутник V надійшла в країну 1 березня. Словаччина стала другою країною в Євросоюзі після Угорщини, яка мала намір почати вакцинацію препаратом до офіційного схвалення вакцини на рівні ЄС.
- 3 березня прем'єр-міністр Словаччини ігор Матович, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу Супутник V, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що" пообіцяв "Москві віддати"Закарпатську Україну".
- Того ж дня Міністерство закордонних справ України зажадало вибачень від прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича за жарт про Закарпаття.
- Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття, яку озвучив глава уряду країни Ігор Матович.
- 6 березня Матович заявив, що Словаччина не буде повертати в Росію партію вакцини від коронавірусу Супутник V.
- 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчі.
- 22 березня прем'єр-міністр Словаччини ігор Матович заявив, що готовий подати у відставкуу на тлі скандалу із закупівлею російської вакцини від коронавірусу Супутник V.