У Росію увірвався небезпечний штам " Гамма"

Поки в країні виявлені поодинокі випадки зараження.
У сусідній Росії зафіксували випадки зараження небезпечним штамом коронавірусу "Гамма" бразильського походження. Цей варіант COVID-19, як і штам "Дельта", є більш заразним, ніж інші.
Поки мова йде поки про поодинокі випадки інфікування.
Про це повідомили в четвер, 22 липня, в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор", пише російський "Інтерфакс".
"На території Російської Федерації широкого поширення набув варіант "Дельта", виявлені поодинокі випадки варіанту" Гамма", - зазначено в повідомленні.
Також в центрі відзначили, що штами "Гамма" і "Дельта" віднесені до категорії таких, які "викликають заклопотаність", оскільки ці варіанти COVID-19 "більш трансмісивні, вірулентні, можуть знижувати ефективність антитіл".
У той же час відомо, що "викликаючі інтерес" штами "Лямбда" і "Епсілон", на території РФ поки не зафіксовані. Однак в країні з кожним днем все більше домінує штам "Дельта".
Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, стало відомо, що в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид covid-19 виявили за допомогою первинного тестування.
Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років, завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі ці зразки передані для підтвердження до Київського міського лабораторного центру МОЗ України.
Коронавірус в Україні-про що раніше писав головред:
- В Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.
- Провідний інфекціоніст МОЗ, Заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам " Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.
- З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток"Дія".
- У МОЗ відзвітували, що станом на ранок 22 липня з початку прищепної кампанії були вакциновані 2 843 899 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 843 897 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 555 859 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 399 756 щеплень.