У Росію увірвався небезпечний штам " Гамма"

Коронавірус "Гамма" вже в Росії / Daniel Foster

У сусідній Росії зафіксували випадки зараження небезпечним штамом коронавірусу "Гамма" бразильського походження. Цей варіант COVID-19, як і штам "Дельта", є більш заразним, ніж інші.

Поки мова йде поки про поодинокі випадки інфікування.

Про це повідомили в четвер, 22 липня, в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор", пише російський "Інтерфакс".

"На території Російської Федерації широкого поширення набув варіант "Дельта", виявлені поодинокі випадки варіанту" Гамма", - зазначено в повідомленні.

Також в центрі відзначили, що штами "Гамма" і "Дельта" віднесені до категорії таких, які "викликають заклопотаність", оскільки ці варіанти COVID-19 "більш трансмісивні, вірулентні, можуть знижувати ефективність антитіл".

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У той же час відомо, що "викликаючі інтерес" штами "Лямбда" і "Епсілон", на території РФ поки не зафіксовані. Однак в країні з кожним днем все більше домінує штам "Дельта".

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, стало відомо, що в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта. Даний вид covid-19 виявили за допомогою первинного тестування.

Діагностували мутацію у людей різного віку - від 21 до 73 років, завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі ці зразки передані для підтвердження до Київського міського лабораторного центру МОЗ України.

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