У РНБО б'ють на сполох через ситуацію у COVID-лікарнях

Найбільше заповнені лікарні у Хмельницькій (83%), Миколаївській (76%), Львівській та Київській (по 72%) областях, а також у Києві (80%).
Станом на суботу, 3 квітня, показники госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищено у 22 областях, свідчать дані на порталі РНБО.
Найбільше заповнені лікарні у Хмельницькій (83%), Миколаївській (76%), Львівській та Київській (по 72%) областях, а також у Києві (80%).
У 21 області та в Києві рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 три дні поспіль перевищує встановлений показник у 60 осіб на 100 тисяч населення.
Найменше заповнені лікарні в Херсонській (на 25%), Луганській (35%) та Кіровоградській (40%) областях.
Коронавірус в Україні-про що раніше писав Главред:
- За даними на ранок суботи, 3 квітня, в Україні за останні 24 години було встановлено 20 341 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше прецедентів COVID - 19 зафіксовано в Києві (2053) Львівській (1521), Харківській (1470) і Дніпропетровській (1433) областях.
- За добу у Києві госпіталізували 240 осіб з діагнозом COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що в Україні циркулює Британський штам коронавірусу, який зафіксований вже у всіх регіонах країни. У двох областях виявлено Африканський штам. Обидві варіації коронавірусної загрози є більш агресивними.
Автор: Катерина Трохимчук