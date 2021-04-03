У РНБО б'ють на сполох через ситуацію у COVID-лікарнях

У covid-лікарнях України закінчуються місця / Reuters

Станом на суботу, 3 квітня, показники госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищено у 22 областях, свідчать дані на порталі РНБО.

Найбільше заповнені лікарні у Хмельницькій (83%), Миколаївській (76%), Львівській та Київській (по 72%) областях, а також у Києві (80%).

У 21 області та в Києві рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 три дні поспіль перевищує встановлений показник у 60 осіб на 100 тисяч населення.

Найменше заповнені лікарні в Херсонській (на 25%), Луганській (35%) та Кіровоградській (40%) областях.

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