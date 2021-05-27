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У США схвалили експериментальні ліки від COVID-19: кому можна використовувати препарат

27 травня 2021, 07:50

Дія нових ліків спрямована проти шипового білка SARS-CoV-2 і призначена для блокування прикріплення вірусу та його проникнення в клітини людини.

коронавірус
Новий препарат дозволили для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості / pixabay.com

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило нові експериментальні ліки від коронавірусу.

Препарат Sotrovimab VIR-7831 виробляє британська фармацевтична компанія GSK та її американський партнер Vir Biotechnology, повідомляється на сайті відомства.

Препарат дозволили для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих пацієнтів та підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг. Однак його не можна давати хворим, які потребують кисневої терапії або механічної вентиляції, що входять до групи ризику прогресування до тяжкої форми коронавірусу.

Sotrovimab відноситься до класу препаратів, які називаються моноклональними антитілами, що імітують природні антитіла, які організм виробляє для боротьби з інфекцією. Дія нових ліків направлена проти шипового білка SARS-CoV-2 і призначена для блокування прикріплення вірусу та його проникнення в клітини людини.

Серед побічних ефектів препарату: анафілаксія - тяжка, потенційно загрозлива для життя, системна реакція гіперчутливості (алергічна або неалергічна), а також висип та діарея.

Ліки від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

  • Компанія Pfizer приступила до випробувань пероральної противірусної терапії. Тобто компанія готується запустити ліки, які потрібно буде ковтати. Як пояснив співробітник компанії Мікаель Долстен, таку терапію планується призначати при перших ознаках коронавірусної інфекції.
  • Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, аспірин, ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.

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