У США схвалили експериментальні ліки від COVID-19: кому можна використовувати препарат

Новий препарат дозволили для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості / pixabay.com

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило нові експериментальні ліки від коронавірусу.

Препарат Sotrovimab VIR-7831 виробляє британська фармацевтична компанія GSK та її американський партнер Vir Biotechnology, повідомляється на сайті відомства.

Препарат дозволили для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у дорослих пацієнтів та підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг. Однак його не можна давати хворим, які потребують кисневої терапії або механічної вентиляції, що входять до групи ризику прогресування до тяжкої форми коронавірусу.

Sotrovimab відноситься до класу препаратів, які називаються моноклональними антитілами, що імітують природні антитіла, які організм виробляє для боротьби з інфекцією. Дія нових ліків направлена проти шипового білка SARS-CoV-2 і призначена для блокування прикріплення вірусу та його проникнення в клітини людини.

Серед побічних ефектів препарату: анафілаксія - тяжка, потенційно загрозлива для життя, системна реакція гіперчутливості (алергічна або неалергічна), а також висип та діарея.

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