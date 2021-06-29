У США створили унікальну маску, яка може визначити COVID

Вчені створили унікальну маску

Вчені з Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету розробили і протестували новий спосіб виявлення коронавірусу. Вони створили маску для обличчя, яка всього лиш через 90 хвилин може виявити ознаки захворювання у диханні людини, яка її надягнула, повідомляє New Atlas.

Відзначається також, що технологію можна запрограмувати на виявлення будь-якого патогена або токсину. Вона також досить невелика для того, щоб її можна було використовувати під час пошиття масок на фабриках.

Вчені працювали над створенням біосенсору протягом декількох років. В його основі лежить нова технологія. На відміну від інших подібних розробок, яким потрібна присутність живих клітин, нова технологія містить "висушені" клітинні механізми, які необхідні для виявлення органічних молекул.

Спочатку нову технологію розробляли для виявлення вірусів Ебола і Зіка. Але після початку пандемії вчені зосередилися на тому, щоб зробити її сприйнятливою до нового коронавірусу.

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Створена дослідниками маска є новітнім застосуванням цієї технології. Сенсори активуються після натискання спеціальної кнопки на ній. Після цього датчик випускає невелику кількість рідини, яка зволожує висушені молекули в датчику, які потім взаємодіють з краплями з дихання людини.

Через приблизно 90 хвилин невеликий клаптик паперу показує, є результат користувача на COVID-19 позитивним або негативним. Проведені тести показали, що такі маски показують досить точний результат, який можна порівняти ыз ПЛР-тестуванням.

Як повідомляв Главред, антитіла до коронавірусу можуть зберігатися в організмі людини аж до 13 місяців після того, як людина перехворіла на COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного співробітниками Страсбурзького університетського госпіталю. Вчені відзначають, що антитіла значно знижують ймовірність повторного зараження на коронавірус протягом цього періоду.

Тим часом імунолог Янко Ніколіч-Жугич, який працює в США, повідомив, що повторне зараженняна коронавірус COVID - 19 можливо у людини, в імунній системі якої є невиявлені генетичні дефекти.