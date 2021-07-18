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У США лютує "епідемія нещеплених": через коронавірус Дельта лікарні забиті вщерть

18 липня 2021, 07:42

Фахівці системи охорони здоров'я США свідчать, що американські лікарні переповнені.

коронавірус, медики
У США лютує "епідемія нещеплених": через коронавірус Дельта лікарні забиті вщерть / Reuters

Жителів США просять терміново зробити вакцинацію проти коронавірусу, якщо досі її ще не зробили. А все тому, що штам Дельта агресивно поширюється країною.

Як повідомляє Associated Press, система охорони здоров'я США відчуває надмірне навантаження. Необхідність допомагати інфікованим штамом Дельта людям фактично паралізує лікарні.

Американська влада рішуче закликає до вакцинації проти COVID-19 нещеплених людей. Адже кількість жертв пандемії знову почала зростати. А причиною тому стало поширення небезпечного штаму Дельта.

"Ми отримуємо очевидний сигнал: починається пандемія нещеплених", - заявила директор центрів профілактики і контролю захворювань (CDC) США Рошель Валенскі.

Протягом тижня у Сполучених Штатах Америки виявляли в середньому 23,3 тисячі нових випадків хвороби, 2790 осіб госпіталізовані, а 211 інфікованих – вмирали. За даними CDC, захворюваність в країні зросла на 70%.

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"Майже всі випадки госпіталізації і смерті – це саме невакциновані люди", – підкреслив координатор програм боротьби з пандемією Білого дому Джефф Зієнтс.

Загалом з нових хворих 80% інфіковані штамом Дельта.

Також фахівці системи охорони здоров'я США свідчать, що американські лікарні переповнені.

У деяких зафіксували взагалі рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом за весь час. Зазначимо, станом на липень 2021 року за офіційними даними американських медиків у США захищеними проти COVID-19 є майже 48% населення.

Станом на 18 липня в США офіційно зареєстровано 34 мільйони випадків зараження коронавірусом. Жертв хвороби - 608 881.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксовано в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам Дельта епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу Дельта. Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Станом на 15 липня в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта.

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