У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19

У США назвали найбільш ефективну вакцину від коронавірусу / Reuters

Американські вчені представили результати нового дослідження про те, яка з вакцин від коронавірусу найкраще захищає від нових мутацій, пише Journal of Clinical Investigation.

З словами професора медицини з Медичної школи Джонса Гопкінса в Балтіморі Джоела Бленксона, саме мРНК-вакцини є найефективнішими в довгостроковій перспективі, адже можуть захистити й від теперішніх мутацій вірусу, і від тих, які можуть з'явитися. Мовляв, технологія мРНК, за принципом якої діють вакцини Pfizer і Moderna, формує в організмі багаторівневий захист від коронавірусу.

Бленксон каже, що такі щеплення стимулюють імунну систему виробляти антитіла, які не дають коронавірусу заражати клітини організму, а також змушують імунну систему виробляти так звані допоміжні Т-клітини, які називаються лімфоцити CD4 + T.

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Втім, те, як працюють сучасні вакцини насправді, покаже лише час.

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