У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19

Щеплення стимулюють імунну систему виробляти антитіла, які не дають коронавірусу заражати клітини організму.
Американські вчені представили результати нового дослідження про те, яка з вакцин від коронавірусу найкраще захищає від нових мутацій, пише Journal of Clinical Investigation.
З словами професора медицини з Медичної школи Джонса Гопкінса в Балтіморі Джоела Бленксона, саме мРНК-вакцини є найефективнішими в довгостроковій перспективі, адже можуть захистити й від теперішніх мутацій вірусу, і від тих, які можуть з'явитися. Мовляв, технологія мРНК, за принципом якої діють вакцини Pfizer і Moderna, формує в організмі багаторівневий захист від коронавірусу.
Бленксон каже, що такі щеплення стимулюють імунну систему виробляти антитіла, які не дають коронавірусу заражати клітини організму, а також змушують імунну систему виробляти так звані допоміжні Т-клітини, які називаються лімфоцити CD4 + T.
читайте такожКоронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявили менше 3 тисяч хворих
Втім, те, як працюють сучасні вакцини насправді, покаже лише час.
Коронавірус у світі-про що раніше писав Главред:
- Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.
- 26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.