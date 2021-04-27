У Туреччині уточнили, що заборонено туристам під час локдауну

Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, запровадженої владою з 29 квітня до 17 травня.
Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.
Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, запровадженої владою з 29 квітня до 17 травня, повідомили у МВС, пише Euronews. Тимчасово іноземці, що знаходяться в Туреччині, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.
"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - йдеться в повідомленні.
Однак для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язкове.
Локдаун у Туреччині - про що йшлося раніше:
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив повний локдаун у Туреччині, починаючи з 19:00 29 квітня до 05:00 ранку 17 травня (три тижні).
- По неділях буде повністю заборонено роботу навіть продуктових магазинів.
- Повний локдаун означає комендатську годину, заборону виходити на вулицю за винятком продуктових маркетів. Ті, хто працюють, можуть пересуватися тільки за спеціальними дозволами.
- Крім того, 13 травня країна відзначатиме закінчення Рамадану, яке передбачає велике святкування і 4 дні вихідних. Однак локдаун торкнеться і весняного свята.