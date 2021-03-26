В Україні анонсували новий пік коронавірусу

Коронавірус ще більше атакує українців / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в країні в найближчі 2-3 тижні буде спостерігатися зростання захворюваності на коронавірус. За його словами, кількість нових випадків COVID-19 на добу може зрости до 25 тисяч проти 18 тисяч станом на 26 березня.

"Мінімум ще два-три тижні будемо рости. У нас може йти зростання по різних регіонах, і це важкий період, тому що третя хвиля супроводжується новим штамом вірусу, який більш агресивний, так званий британський вірус. Він "помолодшав", більш контагіозний, тобто в 3 рази більше людей заражається при спілкуванні, зменшений інкубаційний період, змінена клінічна картина. Дуже багато важких хворих, і це викликає велику напругу у нас, лікарів", - заявив глава МОЗ.

За його прогнозом, в кінцевому підсумку Україна вийде на показник 25 тисяч хворих на день з урахуванням дотримання карантинних обмежень.

"Ми бачимо, що коли заходи дотримуються, у нас є приклади... це Івано-Франківська область, Закарпатська, Чернівецька, які протягом 4 тижнів на червоному рівні небезпеки, і думаю, що в найближчі дні ми будемо їх виводити в помаранчевий або навіть жовтий рівень, тому що там позитивна динаміка за рівнем госпіталізації та захворюваності. Ми рухаємося в логіці адаптивного карантину. Ми повинні знаходити баланс між епідеміологією, бізнесом, життям країни", - сказав Степанов, передає Україна 24.

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