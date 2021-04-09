В Україні ще одну область віднесли до "червоної" зони карантину

Додаткові обмеження вводяться в Харківській області з 11 квітня.
В Україні "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи вводяться на території Харківської області.
Як повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, обмеження вводяться з 11 увітня.
Водночас він уточнив, що з 10 квітня ці заходи скасовуються на території Івано-Франківської області.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила: встановити з 00.00 хвилин 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області... скасувати з 00.00 10 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немчінов.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні було зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби-19.
- Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медичні працівники. За минулу добу госпіталізовано 4 тис. 936 осіб, летальних випадків зафіксовано 419. Видужав 11 тис. Тестувань методом ПЛР за добу проведено 53 тис.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 823 тис.674 людини, одужали - 1 млн 395 тис. 104 людини. Летальних випадків зареєстровано 36 тис. ПЛР-тестів проведено 8 млн 568 тис.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис.864), Дніпропетровській (1 тис. 665), Львівській (1 тис. 639), Київській (1 тис. 265) і Харківській (1 тис. 194) областях.