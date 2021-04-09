В Україні ще одну область віднесли до "червоної" зони карантину

Харківська область потрапила в "червону" зону карантину / УНІАН

В Україні "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи вводяться на території Харківської області.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, обмеження вводяться з 11 увітня.

Водночас він уточнив, що з 10 квітня ці заходи скасовуються на території Івано-Франківської області.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила: встановити з 00.00 хвилин 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області... скасувати з 00.00 10 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немчінов.

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