В Україні погрожують не прийняти китайську вакцину Sinovac

Медичні закупівлі України стверджують, що можуть не прийняти у постачальника вакцину CoronaVac / Reuters

Державне підприємство Медичні закупівлі України погрожує не прийняти у компанії-посередника Лекхім першу партію вакцини від коронавірусу COVID-19, виробленої китайською фармацевтичною компанією Sinovac Biotech (назва препарату – CoronaVac).

Постачальник порушив умови договору, прострочив поставку вакцини в Україну, і через це з 6 березня до дня поставки препарату йому буде нараховуватися пеня, йдеться на сторінці держпідприємства у Facebook.

У повідомленні наголошується, що за три робочих дні до поставки препарату CoronaVac посередник має надати пакет документів на вакцину, проте станом на 24 березня папери не було надано.

"...Отже, немає підстав для прийняття продукції", – підкреслили у держпідприємстві.

Раніше представник Лекхім Елеонора Мірошник говорила, що 25 березня компанія планує забрати вакцину CoronaVac й доставити в Україну першу партію препарату.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що МОЗ уклало договір про поставку в Україну 1 млн 913 доз вакцини від коронавірусу, виробленої компанією Sinovac Biotech.

Було укладено договір з Лекхім про поставку вакцини, замовником є держпідприємство Медичні закупівлі України. Згідно з договором, замовник мав прийняти першу партію препарату не пізніше 6 березня.