В Україні гряде четверта хвиля COVID-19: МОЗ закликало до продовження карантину

Четверта хвиля коронавірусу в Україні очікується восени / УНІАН

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, проте вже восени в країні очікується третя хвиля захворювання. Держава планує продовжити карантин, проте будуть внесені певні зміни. Українці продовжать носити маски в приміщеннях і дотримуватися соціальної дистанції навіть у тому випадку, якщо більшість профілактичних заходів скасують. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що МОЗ закликає продовжити протиепідемічний режим в Україні. Профілактичні заходи скорегують, однак українці будуть і надалі носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.

"Карантин треба продовжувати, але ми його коригуємо. Наразі багато країн пом'якшують обмеження, Але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим в приміщеннях і соціальна дистанція, навіть якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу про носіння масок незважаючи на великі темпи вакцинації. Це звичайна практика", - розповів Кузін.читайте такожЧи зменшило носіння масок ризик заразитися коронавірусом - відповідь вчених

Також він додав, що згідно з планами Міністерства, в Україні до кінця літа мають намір вакцинувати близько 5 мільйонів українців. Нова хвиля коронавірусу буде вже восени. У відомстві сподіваються, що цього року картина захворюваності зміниться на краще.

"Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені і початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути зарахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина – вакцинована", - підкреслив Ігор Кузін.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За даними на неділю, 13 червня, за останні 24 години коронавірусом заразилися 857 осіб. З них 684 госпіталізовані. Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький стверджував, що в Україні існують всі підстави для того, щоб послабити карантин. При цьому, за його словами, нова хвиля циркуляції коронавірусної інфекції очікується не раніше осені.