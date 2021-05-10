В Україні зникла червона зона карантину: Ляшко звернувся до українців

В Україні "зникла" червона зона карантину: Ляшко зробив заяву / УНІАН

Головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко прокоментував вихід усіх українських регіонів з червоної зони карантину. За його словами, розслаблятися поки рано.

"Ми вийшли з пікового навантаження, і захворюваність поступово йде на спад. Але ми не повинні розслаблятися, тому що це не скасування карантинних обмежень, це тільки зняття жорстких карантинних обмежень. Для того, щоб не повернутися до червоного рівня епідемічної небезпеки, треба свідомо ставитися до виконання протиепідемічних обмежень", - розповів Ляшко в ефірі телеканалу Україна 24.

Зазначимо, згідно з оновленими даними МОЗ, станом на 10 травня 2021 року в жодній області України не встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

У помаранчевій зоні вісім областей, серед них - Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська.

У жовтій зоні зараз знаходиться Київ і 16 областей України.

Серед них - Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас до зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

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