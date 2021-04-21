В Україні з червоної зони карантину вийшла одна область

В Україні з червоної зони карантини вийшла одна область / УНІАН

У червоній зоні карантину в Україні зміни, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він повідомив, що в середу, 21 квітня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення виключити з червоної зони Чернівецьку область.

"Комісія вирішила скасувати з 00:00 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області. У регіоні завтра почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони", - сказав Немчінов у Telegram.

Зазначимо, за минулу добу в Чернівецькій області виявили 202 випадки COVID-19.

Таким чином, у "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 12 162 жителів країни. У тому числі захворіли 532 дитини і 236 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 4 411 осіб; летальних випадків - 429, одужало 14 720 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

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