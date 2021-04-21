В Україні з червоної зони карантину вийшла одна область

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив, що в червоній зоні карантину в Україні зміни.
У червоній зоні карантину в Україні зміни, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він повідомив, що в середу, 21 квітня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка ухвалила рішення виключити з червоної зони Чернівецьку область.
"Комісія вирішила скасувати з 00:00 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області. У регіоні завтра почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони", - сказав Немчінов у Telegram.
Зазначимо, за минулу добу в Чернівецькій області виявили 202 випадки COVID-19.
Таким чином, у "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Відзначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 12 162 жителів країни. У тому числі захворіли 532 дитини і 236 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 4 411 осіб; летальних випадків - 429, одужало 14 720 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
Коронавірус в Україні - про що йшлося раніше:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.