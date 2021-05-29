В Україні почав працювати перший центр вакцинації: яку вакцину колють, і кому світить щеплення

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19 / УНІАН

В Україні дано старт роботі першого в нашій країні центру масової вакцинації від коронавірусу COVID-19. Центр вакцинації почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У центрі колють китайську вакцину CoronaVac, щеплення можуть отримати ті, хто записався на вакцинацію через додаток Дія, повідомила прессекретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська, пише Telegram-канал Країна.

Люди похилого віку можуть отримати щеплення і без запису на вакцинацію через додаток.

Перед тим, як потрапити у центр, потрібно пройти температурний скринінг. Температуру вимірюють волонтери. Станом на 14:10 у центрі вакцинації було чимало людей.

Після уколу вакцинований отримує від лікаря картку, в яку внесено такі відомості:

Дата вакцинації;

Марка вакцини;

Дата отримання другої дози вакцини;

Місце отримання другої дози вакцини.

Щепленій людині також видають картку, в якій описані можливі побічні ефекти від вакцини CoronaVac.

читайте такожУ МОЗ оприлюднили статистику побічних ефектів після вакцинації від коронавірусуДругу дозу вакцини не обов'язково отримувати у центрі вакцинації на базі МВЦ. Інтервал між дозами становить 28 днів.

За відомостями Telegram-каналу Украина Сейчас, в центрі була черга.

Як працює перший в Україні центр вакцинації від COVID-19 – опубліковані фото

Як працює перший в Україні центр вакцинації від коронавірусу – опубліковано відео

У суботу відкриття центрів масової вакцинації було заплановано ще у двох містах – в Одесі та у Львові.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Спочатку почали прищеплювати медиків, військових та літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів та працівників освітньої сфери.

У країну привезли вакцину, створену кількома виробниками, зокрема – препарат CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Китайську вакцину потрібно колото двічі.

За результатами досліджень, ефективність препарату становить 83,5%.

МОЗ домовилося про купівлю 1,9 млн доз китайського препарату. Наприкінці березня в нашу країни прибула перша партія вакцини – 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.

Всього в Україні станом на 28 травня вакциновано 1 008 857 осіб, з них два уколи отримали 123 964 особи.

За результатами перепису, проведеного у 2001 році, населення нашої країни налічувало 48 240 902 особи.