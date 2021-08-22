В Україні почалася нова хвиля коронавірусу: коли буде пік

Коронавірус в Україні атакує / Фото Reuters

Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати вже на початку осені.

"На жаль, ми бачимо, що ця хвиля вже почалася. Її пік, мабуть, припаде на вересень і жовтень", - каже медик, передає Україна 24.

За словами лікаря, в Україні вже відбувається щоденне збільшення кількості нових інфікованих і нових летальних випадків.

"І ми розуміємо, що ця хвиля неминуча. Ми ще можемо щось зробити, щоб її пом'якшити, але те, що вона буде, і те, що вона пов'язана з Дельта-варіантом, - це вже, на жаль, факт ", - зазначив Андрій Волянський.

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Вакцинація від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин-Pfizer і Moderna. Вони-кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Український уряд зареєстрував вакцину від COVID-19 виробника Johnson & Johnson.

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців вводитимуть тільки, коли в країні вакцинують 50% населення.