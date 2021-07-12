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В Україні почали щеплювати вакциною Pfizer усіх охочих: як її можна отримати

12 липня 2021, 14:02

Рішення зробити препарат доступним для всіх українців пояснили тим, то Україна очікує отримати близько 1 млн доз цієї вакцини до кінця місяця.

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer відтепер доступна всім / Reuters

Міністерство охорони здоров'я почало використання антикоронавірусної мРНК-вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech в центрах масової вакцинації.

Вакцина буде доступна усім охочим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями, повідомили у МОЗ. Інакше кажучи, якщо на центр вакцинації привезуть лімітовану кількість доз, то в першу чергу їх повинні дати людям зі згаданих вище груп ризику.

У країні достатньо вакцин

Рішення зробити препарат доступним для всіх українців пояснили тим, то Україна очікує отримати близько 1 млн доз цієї вакцини до кінця липня.

При цьому МОЗ зазначає, що в Україні щодня працює до 2 тис.пунктів вакцинації, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яка поставляється в однодозних флаконах і не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

Нагадаємо, в Україні вже створили 197 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Для вакцинації потрібно записатися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 через "Дію" або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення в Києві можна записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

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Коротко про Pfizer

Вакцину Pfizer використовують у всьому світі, це по суті єдина з доступних у нас вакцин, схваленої у всіх країнах-членах Євросоюзу.

До недавнього часу вона не була доступна широкій громадськості. Прищеплюватися нею можна було тільки певним категоріям громадян, такі як медикам або працівникам освіти.

У минулі вихідні вперше в Україні почали робити щеплення препаратом Pfizer у центрах масової вакцинації Чернігова. Таким чином, тепер цей досвід поширили на всю країну.

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